Нет для СТАРЫХ пользователей бильше, но для НОВЫХ пользователей портмоне. Но это была акция к ДР портмоне в июне и похоже она уже все - новых сертифа в не предлагает
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лип, 2019 07:54
Нет для СТАРЫХ пользователей бильше, но для НОВЫХ пользователей портмоне. Но это была акция к ДР портмоне в июне и похоже она уже все - новых сертифа в не предлагает
Додано: Чет 04 лип, 2019 07:58
1. Сейчас по ходу плашек уже нет. В прошлом месяце были.
2. Там 2тарифных плана - либо 3 грн. за платёжку (по некоторым предприятиям бесплатно - типа укр телекомпании, по некоторым процент от суммы), либо ежемесячная абонка 19.90 если платите не более двух счетов от одного поставщика или 39.80 если от одного поставщика 3-4 счета в месяц.
|