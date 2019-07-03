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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лип, 2019 07:54
Amid написав: Flamingo написав:
Тогда отвечая на вопрос как можно платить три месяца получив на бонусный счёт 60 грн. вижу такой алгоритм
Это для новых юзеров Бильше такой сертификат на 60 гривен? Потому как я его у себя не вижу.
Нет для СТАРЫХ пользователей бильше, но для НОВЫХ пользователей портмоне. Но это была акция к ДР портмоне в июне и похоже она уже все - новых сертифа в не предлагает
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Flamingo
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Додано: Чет 04 лип, 2019 07:58
Искатель написав:
1. Если сейчас зарегистрироваться в Portmone.com - будут какие-то плюшки для нового клиента? Или это надо было иметь сертификат на бесплатное обслуживание на 3 месяца, которого уже нет?
2. Какие комиссии вообще в Portmone "по умолчанию"? Вот этот "на 60 грн" - он что покрывает? По сумме, по кол-тву платежей и т.п.?
Просто Викенд простаивает... Надо как-то отбивать заплаченные в апреле 365 грн...
1. Сейчас по ходу плашек уже нет. В прошлом месяце были.
2. Там 2тарифных плана - либо 3 грн. за платёжку (по некоторым предприятиям бесплатно - типа укр телекомпании, по некоторым процент от суммы), либо ежемесячная абонка 19.90 если платите не более двух счетов от одного поставщика или 39.80 если от одного поставщика 3-4 счета в месяц.
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Flamingo
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Додано: Чет 04 лип, 2019 08:53
mustbe написав: tarasum написав:
Портмоне краще не обирати тариф місяць. Бо 1 місяць все ок,а наступний вже був 39.8грн,а а потім взагалі 59грн,бо було багато оплат. Платив за газ 5 людям,в них купа підводних каменів(((
Это - если платить за всю деревню.
Если же платить только за себя - то, как по мне, 20 грн/мес - адекватная абонка за удобный сервис
Враховують оплату за попередні місяці в портмоне за абонплату,тобто їх кількість. Якщо є 5-6 активних шаблонів,тоді теж гроші друть. Краще платити комісію,чим абонплату,бо там все так запутано.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 09:32
Flamingo написав:
1. Сейчас по ходу плашек уже нет. В прошлом месяце были.
2. Там 2тарифных плана - либо 3 грн. за платёжку (по некоторым предприятиям бесплатно - типа укр телекомпании, по некоторым процент от суммы), либо ежемесячная абонка 19.90 если платите не более двух счетов от одного поставщика или 39.80 если от одного поставщика 3-4 счета в месяц.
Мне не подходит. У меня минимум 3 одинаковых счета в месяц.
Так что будет, наверно, Викой через Некст...
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