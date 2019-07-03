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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2725272627272728 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 173 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 31 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 173 Додано: Чет 04 лип, 2019 07:54 Amid написав: Flamingo написав: Тогда отвечая на вопрос как можно платить три месяца получив на бонусный счёт 60 грн. вижу такой алгоритм Тогда отвечая на вопрос как можно платить три месяца получив на бонусный счёт 60 грн. вижу такой алгоритм

Это для новых юзеров Бильше такой сертификат на 60 гривен? Потому как я его у себя не вижу. Это для новых юзеров Бильше такой сертификат на 60 гривен? Потому как я его у себя не вижу.

Нет для СТАРЫХ пользователей бильше, но для НОВЫХ пользователей портмоне. Но это была акция к ДР портмоне в июне и похоже она уже все - новых сертифа в не предлагает Нет для СТАРЫХ пользователей бильше, но для НОВЫХ пользователей портмоне. Но это была акция к ДР портмоне в июне и похоже она уже все - новых сертифа в не предлагает Flamingo

Повідомлень: 2323 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 502 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2019 07:58 Искатель написав: 1. Если сейчас зарегистрироваться в Portmone.com - будут какие-то плюшки для нового клиента? Или это надо было иметь сертификат на бесплатное обслуживание на 3 месяца, которого уже нет?

2. Какие комиссии вообще в Portmone "по умолчанию"? Вот этот "на 60 грн" - он что покрывает? По сумме, по кол-тву платежей и т.п.?

Просто Викенд простаивает... Надо как-то отбивать заплаченные в апреле 365 грн...

1. Если сейчас зарегистрироваться в Portmone.com - будут какие-то плюшки для нового клиента? Или это надо было иметь сертификат на бесплатное обслуживание на 3 месяца, которого уже нет?2. Какие комиссии вообще в Portmone "по умолчанию"? Вот этот "на 60 грн" - он что покрывает? По сумме, по кол-тву платежей и т.п.?Просто Викенд простаивает... Надо как-то отбивать заплаченные в апреле 365 грн...

1. Сейчас по ходу плашек уже нет. В прошлом месяце были.

2. Там 2тарифных плана - либо 3 грн. за платёжку (по некоторым предприятиям бесплатно - типа укр телекомпании, по некоторым процент от суммы), либо ежемесячная абонка 19.90 если платите не более двух счетов от одного поставщика или 39.80 если от одного поставщика 3-4 счета в месяц. 1. Сейчас по ходу плашек уже нет. В прошлом месяце были.2. Там 2тарифных плана - либо 3 грн. за платёжку (по некоторым предприятиям бесплатно - типа укр телекомпании, по некоторым процент от суммы), либо ежемесячная абонка 19.90 если платите не более двух счетов от одного поставщика или 39.80 если от одного поставщика 3-4 счета в месяц. Flamingo

Повідомлень: 2323 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 502 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2019 08:53 mustbe написав: tarasum написав: Портмоне краще не обирати тариф місяць. Бо 1 місяць все ок,а наступний вже був 39.8грн,а а потім взагалі 59грн,бо було багато оплат. Платив за газ 5 людям,в них купа підводних каменів((( Портмоне краще не обирати тариф місяць. Бо 1 місяць все ок,а наступний вже був 39.8грн,а а потім взагалі 59грн,бо було багато оплат. Платив за газ 5 людям,в них купа підводних каменів(((

Это - если платить за всю деревню.

Если же платить только за себя - то, как по мне, 20 грн/мес - адекватная абонка за удобный сервис Это - если платить за всю деревню.Если же платить только за себя - то, как по мне, 20 грн/мес - адекватная абонка за удобный сервис

Враховують оплату за попередні місяці в портмоне за абонплату,тобто їх кількість. Якщо є 5-6 активних шаблонів,тоді теж гроші друть. Краще платити комісію,чим абонплату,бо там все так запутано. Враховують оплату за попередні місяці в портмоне за абонплату,тобто їх кількість. Якщо є 5-6 активних шаблонів,тоді теж гроші друть. Краще платити комісію,чим абонплату,бо там все так запутано. tarasum

Повідомлень: 189 З нами з: 16.10.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2019 09:32 Flamingo написав: 1. Сейчас по ходу плашек уже нет. В прошлом месяце были.

2. Там 2тарифных плана - либо 3 грн. за платёжку (по некоторым предприятиям бесплатно - типа укр телекомпании, по некоторым процент от суммы), либо ежемесячная абонка 19.90 если платите не более двух счетов от одного поставщика или 39.80 если от одного поставщика 3-4 счета в месяц. 1. Сейчас по ходу плашек уже нет. В прошлом месяце были.2. Там 2тарифных плана - либо 3 грн. за платёжку (по некоторым предприятиям бесплатно - типа укр телекомпании, по некоторым процент от суммы), либо ежемесячная абонка 19.90 если платите не более двух счетов от одного поставщика или 39.80 если от одного поставщика 3-4 счета в месяц.



Мне не подходит. У меня минимум 3 одинаковых счета в месяц.

Так что будет, наверно, Викой через Некст... Мне не подходит. У меня минимум 3 одинаковых счета в месяц.Так что будет, наверно, Викой через Некст... Искатель Повідомлень: 2922 З нами з: 22.02.16 Подякував: 424 раз. Подякували: 875 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2725272627272728 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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