mustbe
В Моно нормально. А получать отдельный лимит в КД, уменьшая вероятность получения лимитов по более полезным кредиткам - крайне спорно...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лип, 2019 15:49
mustbe
В Моно нормально. А получать отдельный лимит в КД, уменьшая вероятность получения лимитов по более полезным кредиткам - крайне спорно...
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