mustbe
В Моно нормально. А получать отдельный лимит в КД, уменьшая вероятность получения лимитов по более полезным кредиткам - крайне спорно...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лип, 2019 15:49
mustbe
В Моно нормально. А получать отдельный лимит в КД, уменьшая вероятность получения лимитов по более полезным кредиткам - крайне спорно...
Додано: Чет 04 лип, 2019 16:29
Моно не показує заборгованість по комуналці,а підтримка морозиться. Моно квитанції не зручні,якщо платити. Краще дійсно КредитДніпро на Портмоне,але це дуже повільний банк,в них щось взнати чи кредліміт підняти,то дуже довго.
Додано: Чет 04 лип, 2019 16:36
Все так безапелляционно про это говорят, а мне кажется - что это просто миф.
Кредлим в конкретной банке если и зависит от общей креднагрузки, то далеко не напрямую.
И алгоритм "уменьшу тут на 10к, чтобы там дали больше на 10к" - не работает совсем.
Впрочем - это тема не для этой темы )
Додано: Чет 04 лип, 2019 16:39
Класненько ТАС ворует деньги со счета при оплате такси в Украине в грн. Оплатив поездку на 189 грн снимают 194,67 грн. Комиссия 3% ссылаются на оплату в €. Которой впринципе неможет быть при рассчете в Украине между продавцом и покупателем.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Чет 04 лип, 2019 16:43
UBER? плачу там всегда картой Моно или Привата - т.к. реально у них платеж идет через евро. И если на карте комис за конвертацию... сами понимаете. Здесь надо на UBER жаловаться а не на ТАС.
Додано: Чет 04 лип, 2019 17:00
TAXIFY
Заметил пропажу только когда на карту возврат пришел в €. ТАС о 3 % нигде не информирует тихо пряча их в детали ПОСЛЕ проводки по счету.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Чет 04 лип, 2019 17:02
Принцип тот же: валюта платежа евро, а в приложении светят гривну
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Чет 04 лип, 2019 17:04
У всех этих иностранных системах типа UBER, TAXIFY идет оплата через валюту. Такова жизнь...
Додано: Чет 04 лип, 2019 17:10
Вопрос в том, что в старой выписке в ТАС24 все четко было видно. А теперь эту инфу скрывают.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Чет 04 лип, 2019 17:13
Re: ТАСКОМБАНК
А как-то можно выписку сделать так что б остаток входящий- исходящий был?А то у меня суммы двоятся почему-то в операциях.
|