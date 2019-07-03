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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лип, 2019 17:19
BBC написав:
Класненько ТАС ворует деньги со счета при оплате такси в Украине в грн. Оплатив поездку на 189 грн снимают 194,67 грн. Комиссия 3% ссылаются на оплату в €. Которой впринципе неможет быть при рассчете в Украине между продавцом и покупателем.
DCC же
Так вроде все делают кроме Мони и Привата.
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curiousobro
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Додано: Чет 04 лип, 2019 17:40
curiousobro написав: BBC написав:
Класненько ТАС ворует деньги со счета при оплате такси в Украине в грн. Оплатив поездку на 189 грн снимают 194,67 грн. Комиссия 3% ссылаются на оплату в €. Которой впринципе неможет быть при рассчете в Украине между продавцом и покупателем.
DCC же
Так вроде все делают кроме Мони и Привата.
... и абанка
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Додано: Чет 04 лип, 2019 18:05
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Додано: Чет 04 лип, 2019 18:13
И Аваля (проверял правда давно)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 04 лип, 2019 18:22
curiousobro написав: BBC написав:
Класненько ТАС ворует деньги со счета при оплате такси в Украине в грн. Оплатив поездку на 189 грн снимают 194,67 грн. Комиссия 3% ссылаются на оплату в €. Которой впринципе неможет быть при рассчете в Украине между продавцом и покупателем.
DCC же
Так вроде все делают кроме Мони и Привата.
Но 3% комсы за конвертацию больше ни у кого нет.
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