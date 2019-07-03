DCC же
Так вроде все делают кроме Мони и Привата.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лип, 2019 17:19
DCC же
Так вроде все делают кроме Мони и Привата.
Додано: Чет 04 лип, 2019 17:40
... и абанка
Додано: Чет 04 лип, 2019 18:13
И Аваля (проверял правда давно)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 04 лип, 2019 18:22
Но 3% комсы за конвертацию больше ни у кого нет.
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