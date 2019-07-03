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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2727272827292730

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 17:19

  BBC написав:Класненько ТАС ворует деньги со счета при оплате такси в Украине в грн. Оплатив поездку на 189 грн снимают 194,67 грн. Комиссия 3% ссылаются на оплату в €. Которой впринципе неможет быть при рассчете в Украине между продавцом и покупателем.

DCC же
Так вроде все делают кроме Мони и Привата.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 17:40

  curiousobro написав:
  BBC написав:Класненько ТАС ворует деньги со счета при оплате такси в Украине в грн. Оплатив поездку на 189 грн снимают 194,67 грн. Комиссия 3% ссылаются на оплату в €. Которой впринципе неможет быть при рассчете в Украине между продавцом и покупателем.

DCC же
Так вроде все делают кроме Мони и Привата.

... и абанка
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 18:05

И Конкорда...
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 18:13

И Аваля (проверял правда давно)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 18:22

  curiousobro написав:
  BBC написав:Класненько ТАС ворует деньги со счета при оплате такси в Украине в грн. Оплатив поездку на 189 грн снимают 194,67 грн. Комиссия 3% ссылаются на оплату в €. Которой впринципе неможет быть при рассчете в Украине между продавцом и покупателем.

DCC же
Так вроде все делают кроме Мони и Привата.

Но 3% комсы за конвертацию больше ни у кого нет.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 20:40

Re: ТАСКОМБАНК

Ваша думка по покупці. Купував напередодні в конкретно взятому магазині по картці Моно - нарахувало 2% КБ (По виписці Моно - категорія продукти і супермаркети), сьогодні там же купув по В5 - КБ -1%. Але ж у ТАСі чистими 2% на супермаркети і продукти. Чому так ?
stas_rst
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  #<1 ... 2727272827292730
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