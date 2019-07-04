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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лип, 2019 17:19
BBC написав:
Класненько ТАС ворует деньги со счета при оплате такси в Украине в грн. Оплатив поездку на 189 грн снимают 194,67 грн. Комиссия 3% ссылаются на оплату в €. Которой впринципе неможет быть при рассчете в Украине между продавцом и покупателем.
DCC же
Так вроде все делают кроме Мони и Привата.
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curiousobro
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Додано: Чет 04 лип, 2019 17:40
curiousobro написав: BBC написав:
Класненько ТАС ворует деньги со счета при оплате такси в Украине в грн. Оплатив поездку на 189 грн снимают 194,67 грн. Комиссия 3% ссылаются на оплату в €. Которой впринципе неможет быть при рассчете в Украине между продавцом и покупателем.
DCC же
Так вроде все делают кроме Мони и Привата.
... и абанка
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Flamingo
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Додано: Чет 04 лип, 2019 18:05
И Конкорда...
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Додано: Чет 04 лип, 2019 18:13
И Аваля (проверял правда давно)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 04 лип, 2019 18:22
curiousobro написав: BBC написав:
Класненько ТАС ворует деньги со счета при оплате такси в Украине в грн. Оплатив поездку на 189 грн снимают 194,67 грн. Комиссия 3% ссылаются на оплату в €. Которой впринципе неможет быть при рассчете в Украине между продавцом и покупателем.
DCC же
Так вроде все делают кроме Мони и Привата.
Но 3% комсы за конвертацию больше ни у кого нет.
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wig
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Додано: Чет 04 лип, 2019 20:40
Ваша думка по покупці. Купував напередодні в конкретно взятому магазині по картці Моно - нарахувало 2% КБ (По виписці Моно - категорія продукти і супермаркети), сьогодні там же купув по В5 - КБ -1%. Але ж у ТАСі чистими 2% на супермаркети і продукти. Чому так ?
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stas_rst
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Додано: Чет 04 лип, 2019 20:52
stas_rst написав:Ваша думка по покупці. Купував напередодні в конкретно взятому магазині по картці Моно - нарахувало 2% КБ (По виписці Моно - категорія продукти і супермаркети), сьогодні там же купув по В5 - КБ -1%. Але ж у ТАСі чистими 2% на супермаркети і продукти. Чому так ?
За свои 1% на все.
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Aps
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Додано: Чет 04 лип, 2019 21:10
Aps написав:
За свои 1% на все.
кредитні
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stas_rst
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Додано: Чет 04 лип, 2019 21:30
stas_rst написав: Aps написав:
За свои 1% на все.
кредитні
С таким лимитом не факт что покупка за кредитные была.
Хотя может и мсс не тот. Поддержку спросите про код.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 21:53
stas_rst написав: Aps написав:
За свои 1% на все.
кредитні
Вы вчера описывали что гасились до того как сумма провелась и опасались что будет теховер. Я вам ответил, что Теховера не будет, но ваша следующая покупка будет "за свои". Так и получилось - технически ваша первая покупка не была проведена банком по счету, а потому ваше гашение через "пимпу" не гасило кредит, а создало на счёте "свои". Потому кишмиш и пониженный у вас получился.
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Flamingo
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