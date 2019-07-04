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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2728272927302731

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 22:04

Re: ТАСКОМБАНК

Тепер уже провидняєттся :) тобто я бачу одну суму на картці, але за рахунок того, що великі покупки не провелись, а поповнення двіччі відбулось, на рахунку уже вийшов за ліміт вверх і купую за свої ?
Тобто, якщо зроблені покупки сумарно на 1к не проведені, але зайшло ще більше тисячі, то фактично система сприймає 1к ліміту наявного невикористаного + 1-хх К, заведених на погашення ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 23:09

Re: ТАСКОМБАНК

таке от цікаве - що у веб, що у додатку смарта пропали баланси усіх карток :) ймовірно, опівночі ... сервери перегружають чи як ?
упс ! о 0.10 ночі відновилось :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 06:16

  stas_rst написав:таке от цікаве - що у веб, що у додатку смарта пропали баланси усіх карток :) ймовірно, опівночі ... сервери перегружають чи як ?
упс ! о 0.10 ночі відновилось :)

Тоже в районе получи недавно наблюдал эту картину
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:52

Re: ТАСКОМБАНК

stas_rst
Например, МСС 5921 идёт у мони как продукты, а у ТАСа нет.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:19

Re: ТАСКОМБАНК

Коллеги, п2п между чужими картами в тас2ю давно стало с комисом или только для не клиентов?
Пару недель как, было безвозмездно.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:24

ruvex
С 1 июля.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:25

  ruvex написав:Коллеги, п2п между чужими картами в тас2ю давно стало с комисом или только для не клиентов?
Пару недель как, было безвозмездно.

С 01.07
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:29

  Vorlon написав:ruvex
С 1 июля.

Спасибо.
Даже Вселенная имеет предел, потому что — это иллюзия.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 05 лип, 2019 09:57, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:56

Re: ТАСКОМБАНК

  Amid написав:Например, МСС 5921 идёт у мони как продукты, а у ТАСа нет.

Круто. Фіг розбереш. А на чеку чи у т2ю МСС десь видно ? щоб хоч розуміти. Чи тільки через ГЛ взнавати ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:59

stas_rst
гарячка
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