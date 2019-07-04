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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лип, 2019 22:04
Тепер уже провидняєттся
тобто я бачу одну суму на картці, але за рахунок того, що великі покупки не провелись, а поповнення двіччі відбулось, на рахунку уже вийшов за ліміт вверх і купую за свої ?
Тобто, якщо зроблені покупки сумарно на 1к не проведені, але зайшло ще більше тисячі, то фактично система сприймає 1к ліміту наявного невикористаного + 1-хх К, заведених на погашення ?
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stas_rst
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Додано: Чет 04 лип, 2019 23:09
таке от цікаве - що у веб, що у додатку смарта пропали баланси усіх карток
ймовірно, опівночі ... сервери перегружають чи як ?
упс ! о 0.10 ночі відновилось
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stas_rst
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 06:16
stas_rst написав:
таке от цікаве - що у веб, що у додатку смарта пропали баланси усіх карток
ймовірно, опівночі ... сервери перегружають чи як ?
упс ! о 0.10 ночі відновилось
Тоже в районе получи недавно наблюдал эту картину
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:52
stas_rst
Например, МСС 5921 идёт у мони как продукты, а у ТАСа нет.
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Amid
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:19
Коллеги, п2п между чужими картами в тас2ю давно стало с комисом или только для не клиентов?
Пару недель как, было безвозмездно.
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:24
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:25
ruvex написав:
Коллеги, п2п между чужими картами в тас2ю давно стало с комисом или только для не клиентов?
Пару недель как, было безвозмездно.
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:29
Vorlon написав:ruvex
С 1 июля.
Спасибо.
Даже Вселенная имеет предел, потому что — это иллюзия.
Востаннє редагувалось ruvex
в П'ят 05 лип, 2019 09:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:56
Amid написав:
Например, МСС 5921 идёт у мони как продукты, а у ТАСа нет.
Круто. Фіг розбереш. А на чеку чи у т2ю МСС десь видно ? щоб хоч розуміти. Чи тільки через ГЛ взнавати ?
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:59
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