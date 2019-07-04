Щось ТАСя сьогодні дуууже гальмує.
Раніше кошти з ощадного рахунку на картку зараховувала за кілька хвилин, сьогодні вже близько години, а коштів немає
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:22
Re: ТАСКОМБАНК
Щось ТАСя сьогодні дуууже гальмує.
Раніше кошти з ощадного рахунку на картку зараховувала за кілька хвилин, сьогодні вже близько години, а коштів немає
Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:30
V2
Потому что Вику надо гасить СЭПом напрямую на 2909 , а то пимпа может тормозить в преддверие выходных. Сегодня СЭПом зашло менее чем за пол часа.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:33
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