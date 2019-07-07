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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2729273027312732

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:22

Re: ТАСКОМБАНК

Щось ТАСя сьогодні дуууже гальмує.
Раніше кошти з ощадного рахунку на картку зараховувала за кілька хвилин, сьогодні вже близько години, а коштів немає :roll:
V2
4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:38

аналогічно уже пів години чекаю на кошти з ощадного
balance
 
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Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:30

V2
Потому что Вику надо гасить СЭПом напрямую на 2909 :), а то пимпа может тормозить в преддверие выходных. Сегодня СЭПом зашло менее чем за пол часа.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:33

  Amid написав:V2
Потому что Вику надо гасить СЭПом напрямую на 2909 :), а то пимпа может тормозить в преддверие выходных. Сегодня СЭПом зашло менее чем за пол часа.

При чем тут "гасить"? Может человек хочет доларов прикупить по сниженным ценам...
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:37

и из-под ms dos
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 07:50

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите п2п с плативки гривня на Аллу блэк без комиса со стороны таси? В смысле тарифы карты а не сервиса
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 08:44

  VLADPn написав:Подскажите п2п с плативки гривня на Аллу блэк без комиса со стороны таси? В смысле тарифы карты а не сервиса

Да.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 08:55

Re: ТАСКОМБАНК

Нужно с снять с Вики $, какой процент за снятие возьмут в кассе? Или с Ощадного без %?
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 09:39

  allaliu написав:Нужно с снять с Вики $, какой процент за снятие возьмут в кассе? Или с Ощадного без %?

с Ощадного без %
с Вики в касах відділень АТ "ТАСКОМБАНК" з/без використанням платіжної картки 15 грн
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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