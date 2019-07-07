Щось ТАСя сьогодні дуууже гальмує.
Раніше кошти з ощадного рахунку на картку зараховувала за кілька хвилин, сьогодні вже близько години, а коштів немає
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:22
Re: ТАСКОМБАНК
Щось ТАСя сьогодні дуууже гальмує.
Раніше кошти з ощадного рахунку на картку зараховувала за кілька хвилин, сьогодні вже близько години, а коштів немає
Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:30
V2
Потому что Вику надо гасить СЭПом напрямую на 2909 , а то пимпа может тормозить в преддверие выходных. Сегодня СЭПом зашло менее чем за пол часа.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:33
Додано: Пон 08 лип, 2019 07:50
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите п2п с плативки гривня на Аллу блэк без комиса со стороны таси? В смысле тарифы карты а не сервиса
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Пон 08 лип, 2019 08:44
Додано: Пон 08 лип, 2019 08:55
Re: ТАСКОМБАНК
Нужно с снять с Вики $, какой процент за снятие возьмут в кассе? Или с Ощадного без %?
Додано: Пон 08 лип, 2019 09:39
с Ощадного без %
с Вики в касах відділень АТ "ТАСКОМБАНК" з/без використанням платіжної картки 15 грн
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Додано: Пон 08 лип, 2019 15:34
депо
при перечислении денег с weekend на ощадный выдает ошибку уже минут 15
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