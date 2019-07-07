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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2730273127322733

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:37

  SILVER_UA написав:при перечислении денег с weekend на ощадный выдает ошибку уже минут 15 :(

Утром с чужой карты тоже выдавало ошибку. Потом не пробовал. Может это с того времени продолжается
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:42

Re: ТАСКОМБАНК

Шановні користувачі, чи може хтось роз"яснити наступний часовий казус ... Бо тут уже "Назад у Майбутнє" попахує ...
ТАСя рулить - пробила часовий портал!!!
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  #<1 ... 2730273127322733
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