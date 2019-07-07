Утром с чужой карты тоже выдавало ошибку. Потом не пробовал. Может это с того времени продолжается
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лип, 2019 15:37
Утром с чужой карты тоже выдавало ошибку. Потом не пробовал. Может это с того времени продолжается
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 08 лип, 2019 16:42
Re: ТАСКОМБАНК
Зараз переглядають цей форум: IDAN, protefiks1959, SILVER_UA, vitaliy1111, новичок і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|