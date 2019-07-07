Утром с чужой карты тоже выдавало ошибку. Потом не пробовал. Может это с того времени продолжается
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лип, 2019 15:37
Утром с чужой карты тоже выдавало ошибку. Потом не пробовал. Может это с того времени продолжается
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 08 лип, 2019 16:42
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Пон 08 лип, 2019 17:05
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите, Викенд с лимитом 10К покупка одним платежем на 14К
как отработает?
1. покупка в магазине в выходной
накинет 300 грн от 10-ки, или нет?
2. покупка в интернете
накинет 240 грн или 140 грн ?
Спасибо.
Додано: Пон 08 лип, 2019 17:43
В магазине будет 3% на кредитные плюс 1% на свои, в инете без разницы - 2% на все.
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