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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:37

  SILVER_UA написав:при перечислении денег с weekend на ощадный выдает ошибку уже минут 15 :(

Утром с чужой карты тоже выдавало ошибку. Потом не пробовал. Может это с того времени продолжается
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:42

Re: ТАСКОМБАНК

Шановні користувачі, чи може хтось роз"яснити наступний часовий казус ... Бо тут уже "Назад у Майбутнє" попахує ...
ТАСя рулить - пробила часовий портал!!!
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stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:05

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, Викенд с лимитом 10К покупка одним платежем на 14К
как отработает?
1. покупка в магазине в выходной
накинет 300 грн от 10-ки, или нет?
2. покупка в интернете
накинет 240 грн или 140 грн ?

Спасибо.
Comando
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:43

В магазине будет 3% на кредитные плюс 1% на свои, в инете без разницы - 2% на все.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 18:48

  Вкладчик1234 написав:
  SILVER_UA написав:при перечислении денег с weekend на ощадный выдает ошибку уже минут 15 :(

Утром с чужой карты тоже выдавало ошибку. Потом не пробовал. Может это с того времени продолжается


Последнее время такое все чаще. Если дробить платеж на мелкие суммы (у меня проходило до 7 тыс. грн. за раз) - уходит сразу без проблем. Почему так не скажу...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 19:42

Re: ТАСКОМБАНК

Weekend Card уже даже с офсайта убрали. Интересно, доколе нынешние, уже выданные просуществуют. До первой абонплаты, или до конца срока действия карты.
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 19:49

  Stargazer212 написав:Weekend Card уже даже с офсайта убрали. Интересно, доколе нынешние, уже выданные просуществуют. До первой абонплаты, или до конца срока действия карты.

https://tascombank.ua/you/cards/weekend_card
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 19:57

clientage Ну дык о б этом жеж и разговор. Еси зайти на страницу платежных карт - то там только плативка, б5 и пудра. А раньше у них для вики еще и отдельный сайт был. И его уж тоже нет. Мож че новое готовят?
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:25

  clientage написав:
  Stargazer212 написав:Weekend Card уже даже с офсайта убрали. Интересно, доколе нынешние, уже выданные просуществуют. До первой абонплаты, или до конца срока действия карты.

https://tascombank.ua/you/cards/weekend_card

Хм.. интересно,старые будут работать по сроку действия карты или по дате оформления договора.
Придется на Б5 переходить для ежедневного использования.
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:26

Stargazer212
Кажуть, що готують. Але є одне але: до запуску Weekend готували не менше 2-х років, як довго вони будуть "обкатувати" свій новий чудо-продукт передбачити важко.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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