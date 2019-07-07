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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2731273227332734

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:29

Re: ТАСКОМБАНК

Нарід, по скріну операції щось скажіть ... ???
Висить таке із 17 години, дата сьогоднішня, але 23.51 час операції ... Це як розуміти ???
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:33

Re: ТАСКОМБАНК

  stas_rst написав:... Це як розуміти ???

А чо вы переживаете? Я не заморачиваюсь.
Оч. часто расходные операции делают концом дня, так удобно для бухуШота, особенно со всяких спецщитов типа Бонусного
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:40

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:Оч. часто расходные операции делают концом дня, так удобно для бухуШота, особенно со всяких спецщитов типа Бонусного

Дякую :) але ж час анріал - операція відображена такою, що уже реалізована сьогодні о 23.51 ... хоча з"явилась після 17-ї ... при цьому, самі кошти ніде не з"явились :) більше 6 годин крок у майбутнє :) Тому й запитав :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:52

Re: ТАСКОМБАНК

  stas_rst написав:Дякую :) але ж час анріал - операція відображена такою, що уже реалізована сьогодні о 23.51 ... хоча з"явилась після 17-ї ... при цьому, самі кошти ніде не з"явились :) більше 6 годин крок у майбутнє :) Тому й запитав :)

У Аллы если вклад заканчивается в выходные в выписке появляются операции датированные понедельником и ниче. Обычная практика банков, когда некоторые системы подтягивают из баз данных операции, которые точно проведутся во внеоперационное время и на проведение которых никто уже повлиять не сможет.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:58

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:У Аллы если вклад заканчивается в выходные в выписке появляются операции датированные понедельником и ниче. Обычная практика банков, когда некоторые системы подтягивают из баз данных операции, которые точно проведутся во внеоперационное время и на проведение которых никто уже повлиять не сможет.

От, реально, все лаконічно, доступно і чітко. Тримати в голові стільки інфи і по усіх продуктах доброї третини банків - це дійсно заслуговує на повагу !
Дякую вкотре за вичерпний коментар !
stas_rst
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