Нарід, по скріну операції щось скажіть ... ???
Висить таке із 17 години, дата сьогоднішня, але 23.51 час операції ... Це як розуміти ???
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Додано: Пон 08 лип, 2019 20:29
Re: ТАСКОМБАНК
Нарід, по скріну операції щось скажіть ... ???
Висить таке із 17 години, дата сьогоднішня, але 23.51 час операції ... Це як розуміти ???
Додано: Пон 08 лип, 2019 20:33
Re: ТАСКОМБАНК
А чо вы переживаете? Я не заморачиваюсь.
Оч. часто расходные операции делают концом дня, так удобно для бухуШота, особенно со всяких спецщитов типа Бонусного
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 08 лип, 2019 20:40
Re: ТАСКОМБАНК
Дякую але ж час анріал - операція відображена такою, що уже реалізована сьогодні о 23.51 ... хоча з"явилась після 17-ї ... при цьому, самі кошти ніде не з"явились більше 6 годин крок у майбутнє Тому й запитав
Додано: Пон 08 лип, 2019 20:52
Re: ТАСКОМБАНК
У Аллы если вклад заканчивается в выходные в выписке появляются операции датированные понедельником и ниче. Обычная практика банков, когда некоторые системы подтягивают из баз данных операции, которые точно проведутся во внеоперационное время и на проведение которых никто уже повлиять не сможет.
Додано: Пон 08 лип, 2019 20:58
Re: ТАСКОМБАНК
От, реально, все лаконічно, доступно і чітко. Тримати в голові стільки інфи і по усіх продуктах доброї третини банків - це дійсно заслуговує на повагу !
Дякую вкотре за вичерпний коментар !
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