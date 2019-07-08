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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 лип, 2019 11:23
newbie написав: antey718 написав:
На новый год у Таса было веселее, они карточные операции за 30 декабря провели 29-м декабря, т.е. списали деньги со счета раньше чем операции были совершены и сказали что так и надо
Лучше было, чтобы они перешли на следующий год?
Естественно лучше, а так по этим операциям льготный период получился вместо 55 дней - 25 дней.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 11:36
antey718 написав:
Естественно лучше, а так по этим операциям льготный период получился вместо 55 дней - 25 дней.
Это для Вас, для других клиентов другой, а банку нужно закрывать год. Перенос доходов/расходов для него недопустим/неприемлем. Что делать?
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Додано: Вів 09 лип, 2019 12:19
newbie написав:
Перенос доходов/расходов для него недопустим/неприемлем. Что делать?
То есть много лет было приемлемо, а тут резко всё?
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Додано: Вів 09 лип, 2019 12:34
newbie написав: antey718 написав:
Естественно лучше, а так по этим операциям льготный период получился вместо 55 дней - 25 дней.
Это для Вас, для других клиентов другой, а банку нужно закрывать год. Перенос доходов/расходов для него недопустим/неприемлем. Что делать?
Я не банкир и не знаю тонкостей закрытия года, но другие банки списание по карточным операциям за 30 декабря отобразили 3-го января.
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