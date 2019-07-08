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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2732273327342735

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:23

  newbie написав:
  antey718 написав:На новый год у Таса было веселее, они карточные операции за 30 декабря провели 29-м декабря, т.е. списали деньги со счета раньше чем операции были совершены и сказали что так и надо

Лучше было, чтобы они перешли на следующий год?


Естественно лучше, а так по этим операциям льготный период получился вместо 55 дней - 25 дней.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:36

Re: ТАСКОМБАНК

  antey718 написав:Естественно лучше, а так по этим операциям льготный период получился вместо 55 дней - 25 дней.

Это для Вас, для других клиентов другой, а банку нужно закрывать год. Перенос доходов/расходов для него недопустим/неприемлем. Что делать?
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:19

  newbie написав:Перенос доходов/расходов для него недопустим/неприемлем. Что делать?

То есть много лет было приемлемо, а тут резко всё?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:34

  newbie написав:
  antey718 написав:Естественно лучше, а так по этим операциям льготный период получился вместо 55 дней - 25 дней.

Это для Вас, для других клиентов другой, а банку нужно закрывать год. Перенос доходов/расходов для него недопустим/неприемлем. Что делать?


Я не банкир и не знаю тонкостей закрытия года, но другие банки списание по карточным операциям за 30 декабря отобразили 3-го января.
antey718
 
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  #<1 ... 2732273327342735
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