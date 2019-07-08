Естественно лучше, а так по этим операциям льготный период получился вместо 55 дней - 25 дней.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 11:23
Естественно лучше, а так по этим операциям льготный период получился вместо 55 дней - 25 дней.
Додано: Вів 09 лип, 2019 11:36
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Вів 09 лип, 2019 12:19
Додано: Вів 09 лип, 2019 12:34
Я не банкир и не знаю тонкостей закрытия года, но другие банки списание по карточным операциям за 30 декабря отобразили 3-го января.
Додано: Вів 09 лип, 2019 13:19
Все зависит от того какая поставлена задача департаменту бух. учёта. Поскольку 1января это годовая дата как правило все банки стараются по максимуму к этой дате очистить баланса от дебеторской и кредиторской задолженности (а не проверенные но заблокированные операции как раз такими и являются). Я помню НБУ даже в каком то году в первых числах января открывал то ли тридцать то ли тридцать первым декабря СЭП чтобы банки по максимуму что-то допровели. Так что чудеса под новый год в укр. банках случаются и это нормально.
Додано: Вів 09 лип, 2019 14:11
Комис при оплате комуналки через т2ю? Серьезно? та ну нах :(
Мало того что в разделе комуналя у таси по моей области присутствует всего 1 (один!) поставщик услуг, мало того что тася квитанции об оплате не формирует так еще в этом месяце при попытке оплаты за газ через т2ю в сумме 26 грн. с копейками система нарисовала мне комис в 3 грн. Просто жесть! Благо вовремя заметил и при после получения смс отменил оплату.
В прошлом месяце такого не было. В обеих случаях использовалась Виика за кредитные
Додано: Вів 09 лип, 2019 14:29
Re: ТАСКОМБАНК
Ага, в
Додано: Вів 09 лип, 2019 14:33
А где упомянутые в тарифах додатки посмотреть?
Додано: Вів 09 лип, 2019 16:07
Re: ТАСКОМБАНК
В ТАСе какая-то акция "Приведи друга".
Звонит оператор и спрашивает номера телефонов друзей. Затем если им удалось кого-либо уговорить оформить Б5, то обещают выплатить премиальный кєш-бек в 100грн обоим.
По словам оператора акция очень-очень короткая, только до пятницы (Возможно это сказали, чтобы я быстрее думала).
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