RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2733273427352736>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:23

  newbie написав:
  antey718 написав:На новый год у Таса было веселее, они карточные операции за 30 декабря провели 29-м декабря, т.е. списали деньги со счета раньше чем операции были совершены и сказали что так и надо

Лучше было, чтобы они перешли на следующий год?


Естественно лучше, а так по этим операциям льготный период получился вместо 55 дней - 25 дней.
antey718
 
Повідомлень: 282
З нами з: 03.08.13
Подякував: 8 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:36

Re: ТАСКОМБАНК

  antey718 написав:Естественно лучше, а так по этим операциям льготный период получился вместо 55 дней - 25 дней.

Это для Вас, для других клиентов другой, а банку нужно закрывать год. Перенос доходов/расходов для него недопустим/неприемлем. Что делать?
newbie
 
Повідомлень: 6150
З нами з: 22.06.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:19

  newbie написав:Перенос доходов/расходов для него недопустим/неприемлем. Что делать?

То есть много лет было приемлемо, а тут резко всё?
Vorlon
 
Повідомлень: 7026
З нами з: 14.06.13
Подякував: 359 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:34

  newbie написав:
  antey718 написав:Естественно лучше, а так по этим операциям льготный период получился вместо 55 дней - 25 дней.

Это для Вас, для других клиентов другой, а банку нужно закрывать год. Перенос доходов/расходов для него недопустим/неприемлем. Что делать?


Я не банкир и не знаю тонкостей закрытия года, но другие банки списание по карточным операциям за 30 декабря отобразили 3-го января.
antey718
 
Повідомлень: 282
З нами з: 03.08.13
Подякував: 8 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 13:19

  antey718 написав:
  newbie написав:
  antey718 написав:Естественно лучше, а так по этим операциям льготный период получился вместо 55 дней - 25 дней.

Это для Вас, для других клиентов другой, а банку нужно закрывать год. Перенос доходов/расходов для него недопустим/неприемлем. Что делать?


Я не банкир и не знаю тонкостей закрытия года, но другие банки списание по карточным операциям за 30 декабря отобразили 3-го января.

Все зависит от того какая поставлена задача департаменту бух. учёта. Поскольку 1января это годовая дата как правило все банки стараются по максимуму к этой дате очистить баланса от дебеторской и кредиторской задолженности (а не проверенные но заблокированные операции как раз такими и являются). Я помню НБУ даже в каком то году в первых числах января открывал то ли тридцать то ли тридцать первым декабря СЭП чтобы банки по максимуму что-то допровели. Так что чудеса под новый год в укр. банках случаются и это нормально.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2348
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 14:11

Комис при оплате комуналки через т2ю? Серьезно? та ну нах :(

Мало того что в разделе комуналя у таси по моей области присутствует всего 1 (один!) поставщик услуг, мало того что тася квитанции об оплате не формирует так еще в этом месяце при попытке оплаты за газ через т2ю в сумме 26 грн. с копейками система нарисовала мне комис в 3 грн. :( Просто жесть! Благо вовремя заметил и при после получения смс отменил оплату.
В прошлом месяце такого не было. В обеих случаях использовалась Виика за кредитные
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2348
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 14:29

Re: ТАСКОМБАНК

Ага, в тарифах с 01.07. появилась эта комиссия для некоторых поставщиков. Теперь нужно аккуратно.
dengon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 227
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1195 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 14:33

  dengon написав:Ага, в тарифах с 01.07. появилась эта комиссия для некоторых поставщиков. Теперь нужно аккуратно.

А где упомянутые в тарифах додатки посмотреть?
ramaz
 
Повідомлень: 250
З нами з: 12.07.17
Подякував: 44 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:07

Re: ТАСКОМБАНК

В ТАСе какая-то акция "Приведи друга".
Звонит оператор и спрашивает номера телефонов друзей. Затем если им удалось кого-либо уговорить оформить Б5, то обещают выплатить премиальный кєш-бек в 100грн обоим.
По словам оператора акция очень-очень короткая, только до пятницы (Возможно это сказали, чтобы я быстрее думала).
Gln_Vlrn
 
Повідомлень: 29
З нами з: 08.01.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:22

  Gln_Vlrn написав:В ТАСе какая-то акция "Приведи друга".
Звонит оператор и спрашивает номера телефонов друзей. Затем если им удалось кого-либо уговорить оформить Б5, то обещают выплатить премиальный кєш-бек в 100грн обоим.
По словам оператора акция очень-очень короткая, только до пятницы (Возможно это сказали, чтобы я быстрее думала).

мне по 50 предлагали :(
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2049
З нами з: 18.09.13
Подякував: 422 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2733273427352736>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bomber, Gln_Vlrn, NDV, novichok, vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (6978)
09.07.2019 18:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.