antey718 написав:Естественно лучше, а так по этим операциям льготный период получился вместо 55 дней - 25 дней.
Это для Вас, для других клиентов другой, а банку нужно закрывать год. Перенос доходов/расходов для него недопустим/неприемлем. Что делать?
Я не банкир и не знаю тонкостей закрытия года, но другие банки списание по карточным операциям за 30 декабря отобразили 3-го января.
Все зависит от того какая поставлена задача департаменту бух. учёта. Поскольку 1января это годовая дата как правило все банки стараются по максимуму к этой дате очистить баланса от дебеторской и кредиторской задолженности (а не проверенные но заблокированные операции как раз такими и являются). Я помню НБУ даже в каком то году в первых числах января открывал то ли тридцать то ли тридцать первым декабря СЭП чтобы банки по максимуму что-то допровели. Так что чудеса под новый год в укр. банках случаются и это нормально.
Мало того что в разделе комуналя у таси по моей области присутствует всего 1 (один!) поставщик услуг, мало того что тася квитанции об оплате не формирует так еще в этом месяце при попытке оплаты за газ через т2ю в сумме 26 грн. с копейками система нарисовала мне комис в 3 грн. Просто жесть! Благо вовремя заметил и при после получения смс отменил оплату. В прошлом месяце такого не было. В обеих случаях использовалась Виика за кредитные
В ТАСе какая-то акция "Приведи друга". Звонит оператор и спрашивает номера телефонов друзей. Затем если им удалось кого-либо уговорить оформить Б5, то обещают выплатить премиальный кєш-бек в 100грн обоим. По словам оператора акция очень-очень короткая, только до пятницы (Возможно это сказали, чтобы я быстрее думала).
Gln_Vlrn написав:В ТАСе какая-то акция "Приведи друга". Звонит оператор и спрашивает номера телефонов друзей. Затем если им удалось кого-либо уговорить оформить Б5, то обещают выплатить премиальный кєш-бек в 100грн обоим. По словам оператора акция очень-очень короткая, только до пятницы (Возможно это сказали, чтобы я быстрее думала).
мне по 50 предлагали
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