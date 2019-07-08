Додано: Вів 09 лип, 2019 13:19

antey718 написав: newbie написав: antey718 написав: Естественно лучше, а так по этим операциям льготный период получился вместо 55 дней - 25 дней. Естественно лучше, а так по этим операциям льготный период получился вместо 55 дней - 25 дней.

Это для Вас, для других клиентов другой, а банку нужно закрывать год. Перенос доходов/расходов для него недопустим/неприемлем. Что делать? Это для Вас, для других клиентов другой, а банку нужно закрывать год. Перенос доходов/расходов для него недопустим/неприемлем. Что делать?



Я не банкир и не знаю тонкостей закрытия года, но другие банки списание по карточным операциям за 30 декабря отобразили 3-го января. Я не банкир и не знаю тонкостей закрытия года, но другие банки списание по карточным операциям за 30 декабря отобразили 3-го января.

Все зависит от того какая поставлена задача департаменту бух. учёта. Поскольку 1января это годовая дата как правило все банки стараются по максимуму к этой дате очистить баланса от дебеторской и кредиторской задолженности (а не проверенные но заблокированные операции как раз такими и являются). Я помню НБУ даже в каком то году в первых числах января открывал то ли тридцать то ли тридцать первым декабря СЭП чтобы банки по максимуму что-то допровели. Так что чудеса под новый год в укр. банках случаются и это нормально.