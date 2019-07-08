Додано: Вів 09 лип, 2019 17:04

Прошу помощи опытных. Мне нужно отправить через СЭП с моей карты Приватбанка на карту Б5 другого лица. В реквизитах я указываю: получатель - ФИО этого лица, ЕДРПОУ его ИНН, расчетный счёт - номер его карт. счёта - 2620хххххх , МФО банка 339500 , назначение платежа - пополнение карт.счета и снова ФИО этого лица. Правильно? Заранее благодарна.

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