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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2733273427352736

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:24

  vollena71 написав:
  Gln_Vlrn написав:В ТАСе какая-то акция "Приведи друга".
Звонит оператор и спрашивает номера телефонов друзей. Затем если им удалось кого-либо уговорить оформить Б5, то обещают выплатить премиальный кєш-бек в 100грн обоим.
По словам оператора акция очень-очень короткая, только до пятницы (Возможно это сказали, чтобы я быстрее думала).

мне по 50 предлагали :(

Даже за дебетную Б5?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:27

antey718
Я не банкир и не знаю тонкостей закрытия года, но другие банки списание по карточным операциям за 30 декабря отобразили 3-го января.

Так тоже можно, т.к. для них это еще, вероятно, был прошлый год. Вас эти несколько дней спасли бы? Речь же была о том, что нужный Вам период укорачивался дней на 30?
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:33

Re: ТАСКОМБАНК

  Gln_Vlrn написав:Затем если им удалось кого-либо уговорить оформить Б5, то обещают выплатить премиальный кєш-бек в 100грн обоим.

А я думал обчищают обоих :wink:
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:36

Re: ТАСКОМБАНК

  vollena71 написав:мне по 50 предлагали

О чем я и грил. 50 себе в карман :wink:
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 17:04

Re: ТАСКОМБАНК

Прошу помощи опытных. Мне нужно отправить через СЭП с моей карты Приватбанка на карту Б5 другого лица. В реквизитах я указываю: получатель - ФИО этого лица, ЕДРПОУ его ИНН, расчетный счёт - номер его карт. счёта - 2620хххххх , МФО банка 339500 , назначение платежа - пополнение карт.счета и снова ФИО этого лица. Правильно? Заранее благодарна.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 17:17

  guntherhouse777 написав:Даже за дебетную Б5?


Не интересовалась. :)
Давайте Ваш телефон спросите обо всём, мне обещали перезвонить завтра около 17:00.
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 17:25

  Oktawa написав:Прошу помощи опытных. Мне нужно отправить через СЭП с моей карты Приватбанка на карту Б5 другого лица. В реквизитах я указываю: получатель - ФИО этого лица, ЕДРПОУ его ИНН, расчетный счёт - номер его карт. счёта - 2620хххххх , МФО банка 339500 , назначение платежа - пополнение карт.счета и снова ФИО этого лица. Правильно? Заранее благодарна.


Вроде все верно. Только в назначении платежа полностью повторяю Счет, ФИО, ИНН получателя.
Gln_Vlrn
 
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