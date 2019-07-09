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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 лип, 2019 16:24
vollena71 написав: Gln_Vlrn написав:
В ТАСе какая-то акция "Приведи друга".
Звонит оператор и спрашивает номера телефонов друзей. Затем если им удалось кого-либо уговорить оформить Б5, то обещают выплатить премиальный кєш-бек в 100грн обоим.
По словам оператора акция очень-очень короткая, только до пятницы (Возможно это сказали, чтобы я быстрее думала).
мне по 50 предлагали
Даже за дебетную Б5?
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guntherhouse777
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Додано: Вів 09 лип, 2019 16:27
antey718
Я не банкир и не знаю тонкостей закрытия года, но другие банки списание по карточным операциям за 30 декабря отобразили 3-го января.
Так тоже можно, т.к. для них это еще, вероятно, был прошлый год. Вас эти несколько дней спасли бы? Речь же была о том, что нужный Вам период укорачивался дней на 30?
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newbie
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Додано: Вів 09 лип, 2019 16:33
Gln_Vlrn написав:
Затем если им удалось кого-либо уговорить оформить Б5, то обещают выплатить премиальный кєш-бек в 100грн обоим.
А я думал обчищают обоих
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Додано: Вів 09 лип, 2019 16:36
vollena71 написав:
мне по 50 предлагали
О чем я и грил. 50 себе в карман
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Додано: Вів 09 лип, 2019 17:04
Прошу помощи опытных. Мне нужно отправить через СЭП с моей карты Приватбанка на карту Б5 другого лица. В реквизитах я указываю: получатель - ФИО этого лица, ЕДРПОУ его ИНН, расчетный счёт - номер его карт. счёта - 2620хххххх , МФО банка 339500 , назначение платежа - пополнение карт.счета и снова ФИО этого лица. Правильно? Заранее благодарна.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
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Oktawa
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Додано: Вів 09 лип, 2019 17:17
guntherhouse777 написав:
Даже за дебетную Б5?
Не интересовалась.
Давайте Ваш телефон спросите обо всём, мне обещали перезвонить завтра около 17:00.
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Gln_Vlrn
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Додано: Вів 09 лип, 2019 17:25
Oktawa написав:
Прошу помощи опытных. Мне нужно отправить через СЭП с моей карты Приватбанка на карту Б5 другого лица. В реквизитах я указываю: получатель - ФИО этого лица, ЕДРПОУ его ИНН, расчетный счёт - номер его карт. счёта - 2620хххххх , МФО банка 339500 , назначение платежа - пополнение карт.счета и снова ФИО этого лица. Правильно? Заранее благодарна.
Вроде все верно. Только в назначении платежа полностью повторяю Счет, ФИО, ИНН получателя.
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Gln_Vlrn
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Додано: Сер 10 лип, 2019 04:57
Gln_Vlrn написав:
Только в назначении платежа полностью повторяю Счет, ФИО, ИНН получателя.
Если отправлять по прямым реквизитам 2620, то в назначении это уже можно не указывать, а написать своё (например, перевод личных средств).
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MASolomko
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Додано: Сер 10 лип, 2019 11:32
по 100 грн кешбека каждому наливают за Б5 после активации, 5 или 6 друзей можно так подключить..назвать телефоны можно сразу, а можно и потом..дабы предупредить друзей, чтоб у тех не было шока когда ТАС будем им звонить)))
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isen
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Додано: Сер 10 лип, 2019 11:51
isen написав:
по 100 грн кешбека каждому наливают за Б5 после активации, 5 или 6 друзей можно так подключить..назвать телефоны можно сразу, а можно и потом..дабы предупредить друзей, чтоб у тех не было шока когда ТАС будем им звонить)))
За дебетки тоже?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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