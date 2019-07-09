|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лип, 2019 12:18
Вкладчик1234 написав: isen написав:
по 100 грн кешбека каждому наливают за Б5 после активации, 5 или 6 друзей можно так подключить..назвать телефоны можно сразу, а можно и потом..дабы предупредить друзей, чтоб у тех не было шока когда ТАС будем им звонить)))
За дебетки тоже?
не уточнял за какие
-
isen
-
-
- Повідомлень: 358
- З нами з: 21.12.15
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему