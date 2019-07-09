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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лип, 2019 12:18
Вкладчик1234 написав: isen написав:
по 100 грн кешбека каждому наливают за Б5 после активации, 5 или 6 друзей можно так подключить..назвать телефоны можно сразу, а можно и потом..дабы предупредить друзей, чтоб у тех не было шока когда ТАС будем им звонить)))
За дебетки тоже?
не уточнял за какие
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isen
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Додано: Сер 10 лип, 2019 13:58
isen написав:
по 100 грн кешбека каждому наливают за Б5 после активации, 5 или 6 друзей можно так подключить..назвать телефоны можно сразу, а можно и потом..дабы предупредить друзей, чтоб у тех не было шока когда ТАС будем им звонить)))
Новым клиентам или существующим?
Планирую открывать Б5. Можно попробовать.
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mihasik
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Додано: Сер 10 лип, 2019 16:43
mihasik написав: isen написав:
по 100 грн кешбека каждому наливают за Б5 после активации, 5 или 6 друзей можно так подключить..назвать телефоны можно сразу, а можно и потом..дабы предупредить друзей, чтоб у тех не было шока когда ТАС будем им звонить)))
Новым клиентам или существующим?
Планирую открывать Б5. Можно попробовать.
Тоже не спрашивал, думаю тем у кого нет Б5
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isen
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