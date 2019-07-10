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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:18

  Вкладчик1234 написав:
  isen написав:по 100 грн кешбека каждому наливают за Б5 после активации, 5 или 6 друзей можно так подключить..назвать телефоны можно сразу, а можно и потом..дабы предупредить друзей, чтоб у тех не было шока когда ТАС будем им звонить)))

За дебетки тоже?
не уточнял за какие
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:58

  isen написав:по 100 грн кешбека каждому наливают за Б5 после активации, 5 или 6 друзей можно так подключить..назвать телефоны можно сразу, а можно и потом..дабы предупредить друзей, чтоб у тех не было шока когда ТАС будем им звонить)))

Новым клиентам или существующим?
Планирую открывать Б5. Можно попробовать.
mihasik
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Повідомлень: 753
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:43

  mihasik написав:
  isen написав:по 100 грн кешбека каждому наливают за Б5 после активации, 5 или 6 друзей можно так подключить..назвать телефоны можно сразу, а можно и потом..дабы предупредить друзей, чтоб у тех не было шока когда ТАС будем им звонить)))

Новым клиентам или существующим?
Планирую открывать Б5. Можно попробовать.

Тоже не спрашивал, думаю тем у кого нет Б5
isen
 
Повідомлень: 360
З нами з: 21.12.15
Подякував: 61 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 17:48

  mihasik написав:
  isen написав:по 100 грн кешбека каждому наливают за Б5 после активации, 5 или 6 друзей можно так подключить..назвать телефоны можно сразу, а можно и потом..дабы предупредить друзей, чтоб у тех не было шока когда ТАС будем им звонить)))

Новым клиентам или существующим?
Планирую открывать Б5. Можно попробовать.

Два клиента есть. Три места свободно кому интересно пишите в личку, завтра в районе 12 обещали перезвонить из ТАСа
isen
 
Повідомлень: 360
З нами з: 21.12.15
Подякував: 61 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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  #<1 ... 2734273527362737
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