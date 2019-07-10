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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лип, 2019 12:18
Вкладчик1234 написав: isen написав:
по 100 грн кешбека каждому наливают за Б5 после активации, 5 или 6 друзей можно так подключить..назвать телефоны можно сразу, а можно и потом..дабы предупредить друзей, чтоб у тех не было шока когда ТАС будем им звонить)))
За дебетки тоже?
не уточнял за какие
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isen
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Додано: Сер 10 лип, 2019 13:58
isen написав:
по 100 грн кешбека каждому наливают за Б5 после активации, 5 или 6 друзей можно так подключить..назвать телефоны можно сразу, а можно и потом..дабы предупредить друзей, чтоб у тех не было шока когда ТАС будем им звонить)))
Новым клиентам или существующим?
Планирую открывать Б5. Можно попробовать.
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mihasik
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Додано: Сер 10 лип, 2019 16:43
mihasik написав: isen написав:
по 100 грн кешбека каждому наливают за Б5 после активации, 5 или 6 друзей можно так подключить..назвать телефоны можно сразу, а можно и потом..дабы предупредить друзей, чтоб у тех не было шока когда ТАС будем им звонить)))
Новым клиентам или существующим?
Планирую открывать Б5. Можно попробовать.
Тоже не спрашивал, думаю тем у кого нет Б5
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isen
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Додано: Сер 10 лип, 2019 17:48
mihasik написав: isen написав:
по 100 грн кешбека каждому наливают за Б5 после активации, 5 или 6 друзей можно так подключить..назвать телефоны можно сразу, а можно и потом..дабы предупредить друзей, чтоб у тех не было шока когда ТАС будем им звонить)))
Новым клиентам или существующим?
Планирую открывать Б5. Можно попробовать.
Два клиента есть. Три места свободно кому интересно пишите в личку, завтра в районе 12 обещали перезвонить из ТАСа
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isen
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Додано: Чет 11 лип, 2019 10:55
Чтоб открыть валютный депо, сказали нужна валютная плативка, через викенд нельзя. В тас2ю пробую,вроде открывает с вики, а по окончанию,должно упасть на Вику. На местах,опять ничего не знают?
Имея Вику,смысл плативки пропадает, им нужно их реализовать что-ли?
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mihasik
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Додано: Чет 11 лип, 2019 11:01
mihasik написав:
Чтоб открыть валютный депо, сказали нужна валютная плативка, через викенд нельзя. В тас2ю пробую,вроде открывает с вики, а по окончанию,должно упасть на Вику. На местах,опять ничего не знают?
Имея Вику,смысл плативки пропадает, им нужно их реализовать что-ли?
Все нормально с Викендом открывается, не нужна никакая плативка.
Единственный нюанс - с Викенда снятие будет платным, но можно открыть Ощадник в валюте и снимать с него
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Faceless
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Додано: Чет 11 лип, 2019 12:12
Faceless написав:
Единственный нюанс - с Викенда снятие будет платным, но можно открыть Ощадник в валюте и снимать с него
Это,тоже,хотел спросить.
Спс.
Нет нюансов,как у Аллы, 14дн.отлежаться? Перекинуть и можно сразу забирать?
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mihasik
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Додано: Чет 11 лип, 2019 12:14
mihasik написав: Faceless написав:
Единственный нюанс - с Викенда снятие будет платным, но можно открыть Ощадник в валюте и снимать с него
Это,тоже,хотел спросить.
Спс.
Нет нюансов,как у Аллы, 14дн.отлежаться? Перекинуть и можно сразу забирать?
Можно сразу, комиссий нет
Шото ТАС не звонит за Б5...
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isen
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Додано: Чет 11 лип, 2019 12:25
ТАС отзвонился.
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isen
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Додано: Чет 11 лип, 2019 12:30
mihasik
Хмм, у меня валютный депо открыт с Вики. Но были проблемы с выплатой процентов - решали 2 дня, потом таки перевели. Депо пролонгировался и нормально живет
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AmberIT
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