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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лип, 2019 12:33
Re: ТАСКОМБАНК
По акции сегодня сказали что количество друзей не ограниченно и можно быть клиентом банка
Додано: Чет 11 лип, 2019 12:40
Додано: Чет 11 лип, 2019 12:46
Уточнил карта любая, кеш плюсуется, больше максимума за месяц не вывести, но переходит на следующий месяц - действует квартал, пока не сгорит, если забыл вывести или перебор)
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