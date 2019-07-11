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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2735273627372738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 12:33

Re: ТАСКОМБАНК

По акции сегодня сказали что количество друзей не ограниченно и можно быть клиентом банка
isen
 
Повідомлень: 364
З нами з: 21.12.15
Подякував: 61 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 12:40

  isen написав:По акции сегодня сказали что количество друзей не ограниченно и можно быть клиентом банка

А дебетка или кредитка должна быть?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3972
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 271 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 12:46

  guntherhouse777 написав:
  isen написав:По акции сегодня сказали что количество друзей не ограниченно и можно быть клиентом банка

А дебетка или кредитка должна быть?

Уточнил карта любая, кеш плюсуется, больше максимума за месяц не вывести, но переходит на следующий месяц - действует квартал, пока не сгорит, если забыл вывести или перебор)
isen
 
Повідомлень: 364
З нами з: 21.12.15
Подякував: 61 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:54

  AmberIT написав:mihasik
Хмм, у меня валютный депо открыт с Вики. Но были проблемы с выплатой процентов - решали 2 дня, потом таки перевели. Депо пролонгировался и нормально живет

В чём проблема? Депо с % в конце срока?На вику % не упали?
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 23:58

Re: ТАСКОМБАНК

а что за акция что такой движняк на ветке?
у меня например заканчивается срок карты в этом месяце.
переоформится под акцию можно? :mrgreen:
mephala
 
Повідомлень: 4869
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  #<1 ... 2735273627372738
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