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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лип, 2019 12:33
По акции сегодня сказали что количество друзей не ограниченно и можно быть клиентом банка
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isen
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Додано: Чет 11 лип, 2019 12:40
isen написав:
По акции сегодня сказали что количество друзей не ограниченно и можно быть клиентом банка
А дебетка или кредитка должна быть?
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guntherhouse777
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Додано: Чет 11 лип, 2019 12:46
guntherhouse777 написав: isen написав:
По акции сегодня сказали что количество друзей не ограниченно и можно быть клиентом банка
А дебетка или кредитка должна быть?
Уточнил карта любая, кеш плюсуется, больше максимума за месяц не вывести, но переходит на следующий месяц - действует квартал, пока не сгорит, если забыл вывести или перебор)
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isen
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Додано: Чет 11 лип, 2019 16:54
AmberIT написав:mihasik
Хмм, у меня валютный депо открыт с Вики. Но были проблемы с выплатой процентов - решали 2 дня, потом таки перевели. Депо пролонгировался и нормально живет
В чём проблема? Депо с % в конце срока?На вику % не упали?
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mihasik
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Додано: Чет 11 лип, 2019 23:58
а что за акция что такой движняк на ветке?
у меня например заканчивается срок карты в этом месяце.
переоформится под акцию можно?
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mephala
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:01
Шото на водафон код подтверждения из ТАС2Ю не приходит....
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isen
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:31
isen написав:
Шото на водафон код подтверждения из ТАС2Ю не приходит....
Та же проблема. Надо, видать, звонить на горлинию.
Позвонил, сказали "Действительно, наблюдаются проблемы с отправкой кода подтверждения по нескольким операциям, в частности, по выводу кешбэка".
У Вас какая операция была?
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Искатель
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:02
А приложение вчера обновляли? Вроде на операции, кроме смены лимитов, не должно уже быть кодов и подтверждений
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Alex_ki
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:04
mephala написав:
а что за акция что такой движняк на ветке?
Приведи "друга" в течение пяти (уже меньше?) дней, чтобы он подписался на Б5 и оба получат по кешбеку: 100 приводящему и 50 приведенному. Когда оформляешь карту вроде как (не уверен) телефон своего реферала надо сообщить для того, чтобы этот КБ появился.
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Esq
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:28
Esq написав: mephala написав:
а что за акция что такой движняк на ветке?
Приведи "друга" в течение пяти (уже меньше?) дней, чтобы он подписался на Б5 и оба получат по кешбеку: 100 приводящему и 50 приведенному. Когда оформляешь карту вроде как (не уверен) телефон своего реферала надо сообщить для того, чтобы этот КБ появился.
Барышня сказала оба по 100 получают на бонусный.
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mihasik
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