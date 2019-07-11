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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:30
Пополнить моно без комиса только 2 варианта:
1. С ощадного~касса~айбокс;
2. С ощадного~плативка~обнал.~айбокс.
Правильно?
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mihasik
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:13
mihasik написав:
Пополнить моно без комиса только 2 варианта:
1. С ощадного~касса~айбокс;
2. С ощадного~плативка~обнал.~айбокс.
Правильно?
Не правильно - еще
3. Пополнении карты Моно с карт Таси через Т2ю безналом тоже бесплатно (в тех картах где есть бесплатный исходящий р2р).
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Flamingo
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:15
Искатель написав: isen написав:
Шото на водафон код подтверждения из ТАС2Ю не приходит....
Та же проблема. Надо, видать, звонить на горлинию.
Позвонил, сказали "Действительно, наблюдаются проблемы с отправкой кода подтверждения по нескольким операциям, в частности, по выводу кешбэка".
У Вас какая операция была?
Вывод кешбека, до сих пор не работает...
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isen
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:22
Flamingo написав: mihasik написав:
Пополнить моно без комиса только 2 варианта:
1. С ощадного~касса~айбокс;
2. С ощадного~плативка~обнал.~айбокс.
Правильно?
Не правильно - еще
3. Пополнении карты Моно с карт Таси через Т2ю безналом тоже бесплатно (в тех картах где есть бесплатный исходящий р2р).
А как де недавние нововведения для отправки п2п через тас2ю?
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mihasik
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:27
mihasik написав: Flamingo написав: mihasik написав:
Пополнить моно без комиса только 2 варианта:
1. С ощадного~касса~айбокс;
2. С ощадного~плативка~обнал.~айбокс.
Правильно?
Не правильно - еще
3. Пополнении карты Моно с карт Таси через Т2ю безналом тоже бесплатно (в тех картах где есть бесплатный исходящий р2р).
А как де недавние нововведения для отправки п2п через тас2ю?
Ну так через сервис моно забираете деньги с плативки и ни какой комисии
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isen
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:29
isen написав:
Ну так через сервис моно забираете деньги с плативки и ни какой комисии
Ок. Попробую)
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mihasik
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:32
mihasik написав: isen написав:
Ну так через сервис моно забираете деньги с плативки и ни какой комисии
Ок. Попробую)
С ощадного на плативку - комисии нет
С кешбечного на плативку - комисии нет
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isen
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:52
mihasik написав: isen написав:
Ну так через сервис моно забираете деньги с плативки и ни какой комисии
Ок. Попробую)
Вы лучше не пробуйте, а для начала внимательно прочтите, что писала идеолог этих изменений Дарья Пироженко в мордокниге
Это все речь о проведении платежей через т2ю
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Flamingo
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