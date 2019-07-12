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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2736273727382739

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:30

Пополнить моно без комиса только 2 варианта:
1. С ощадного~касса~айбокс;
2. С ощадного~плативка~обнал.~айбокс.
Правильно?
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:13

  mihasik написав:Пополнить моно без комиса только 2 варианта:
1. С ощадного~касса~айбокс;
2. С ощадного~плативка~обнал.~айбокс.
Правильно?

Не правильно - еще
3. Пополнении карты Моно с карт Таси через Т2ю безналом тоже бесплатно (в тех картах где есть бесплатный исходящий р2р).
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:15

  Искатель написав:
  isen написав:Шото на водафон код подтверждения из ТАС2Ю не приходит....

Та же проблема. Надо, видать, звонить на горлинию.

Позвонил, сказали "Действительно, наблюдаются проблемы с отправкой кода подтверждения по нескольким операциям, в частности, по выводу кешбэка".
У Вас какая операция была?

Вывод кешбека, до сих пор не работает...
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:22

  Flamingo написав:
  mihasik написав:Пополнить моно без комиса только 2 варианта:
1. С ощадного~касса~айбокс;
2. С ощадного~плативка~обнал.~айбокс.
Правильно?

Не правильно - еще
3. Пополнении карты Моно с карт Таси через Т2ю безналом тоже бесплатно (в тех картах где есть бесплатный исходящий р2р).

А как де недавние нововведения для отправки п2п через тас2ю?
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:27

  mihasik написав:
  Flamingo написав:
  mihasik написав:Пополнить моно без комиса только 2 варианта:
1. С ощадного~касса~айбокс;
2. С ощадного~плативка~обнал.~айбокс.
Правильно?

Не правильно - еще
3. Пополнении карты Моно с карт Таси через Т2ю безналом тоже бесплатно (в тех картах где есть бесплатный исходящий р2р).

А как де недавние нововведения для отправки п2п через тас2ю?

Ну так через сервис моно забираете деньги с плативки и ни какой комисии
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:29

  isen написав:Ну так через сервис моно забираете деньги с плативки и ни какой комисии

Ок. Попробую)
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:32

  mihasik написав:
  isen написав:Ну так через сервис моно забираете деньги с плативки и ни какой комисии

Ок. Попробую)

С ощадного на плативку - комисии нет
С кешбечного на плативку - комисии нет
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:52

  mihasik написав:
  isen написав:Ну так через сервис моно забираете деньги с плативки и ни какой комисии

Ок. Попробую)

Вы лучше не пробуйте, а для начала внимательно прочтите, что писала идеолог этих изменений Дарья Пироженко в мордокниге
Зображення

Это все речь о проведении платежей через т2ю
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:52

  isen написав:Вывод кешбека, до сих пор не работает...


оно обязательно заработает ... но после 17:00 )))

:idea: предлагаю выведенное после 17:00 не заварачивать на понедельник а проводить пятницей-онлайн
Вы же умеете? было же 29 декабря?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 16:45

  Искатель написав:
  KVV написав:
  Искатель написав:Не знаю, насколько это принципиально для получателя. ИМХО, там же просто заходит на счет сумма - и все, какая разница, от кого.

Отримувачу дійсно всеодно, а вам це може аукнуться як мінімум зменшенням/відміною субсидії і другіє прелесті, які легко вичисляються по РНОКПП


Понял. Но у меня уже нет субсидии ни по одному из адресов. Если это только на субсидии влияет, мне не критично.

Если у вас платежи не 50К за раз, то как это может на субсидию аукнуться?
ol_zy
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