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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:30
Пополнить моно без комиса только 2 варианта:
1. С ощадного~касса~айбокс;
2. С ощадного~плативка~обнал.~айбокс.
Правильно?
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mihasik
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:13
mihasik написав:
Пополнить моно без комиса только 2 варианта:
1. С ощадного~касса~айбокс;
2. С ощадного~плативка~обнал.~айбокс.
Правильно?
Не правильно - еще
3. Пополнении карты Моно с карт Таси через Т2ю безналом тоже бесплатно (в тех картах где есть бесплатный исходящий р2р).
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Flamingo
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:15
Искатель написав: isen написав:
Шото на водафон код подтверждения из ТАС2Ю не приходит....
Та же проблема. Надо, видать, звонить на горлинию.
Позвонил, сказали "Действительно, наблюдаются проблемы с отправкой кода подтверждения по нескольким операциям, в частности, по выводу кешбэка".
У Вас какая операция была?
Вывод кешбека, до сих пор не работает...
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isen
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:22
Flamingo написав: mihasik написав:
Пополнить моно без комиса только 2 варианта:
1. С ощадного~касса~айбокс;
2. С ощадного~плативка~обнал.~айбокс.
Правильно?
Не правильно - еще
3. Пополнении карты Моно с карт Таси через Т2ю безналом тоже бесплатно (в тех картах где есть бесплатный исходящий р2р).
А как де недавние нововведения для отправки п2п через тас2ю?
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mihasik
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:27
mihasik написав: Flamingo написав: mihasik написав:
Пополнить моно без комиса только 2 варианта:
1. С ощадного~касса~айбокс;
2. С ощадного~плативка~обнал.~айбокс.
Правильно?
Не правильно - еще
3. Пополнении карты Моно с карт Таси через Т2ю безналом тоже бесплатно (в тех картах где есть бесплатный исходящий р2р).
А как де недавние нововведения для отправки п2п через тас2ю?
Ну так через сервис моно забираете деньги с плативки и ни какой комисии
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isen
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:29
isen написав:
Ну так через сервис моно забираете деньги с плативки и ни какой комисии
Ок. Попробую)
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mihasik
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:32
mihasik написав: isen написав:
Ну так через сервис моно забираете деньги с плативки и ни какой комисии
Ок. Попробую)
С ощадного на плативку - комисии нет
С кешбечного на плативку - комисии нет
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isen
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:52
mihasik написав: isen написав:
Ну так через сервис моно забираете деньги с плативки и ни какой комисии
Ок. Попробую)
Вы лучше не пробуйте, а для начала внимательно прочтите, что писала идеолог этих изменений Дарья Пироженко в мордокниге
Это все речь о проведении платежей через т2ю
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Flamingo
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:52
isen написав:
Вывод кешбека, до сих пор не работает...
оно обязательно заработает ... но после 17:00 )))
предлагаю выведенное после 17:00 не заварачивать на понедельник а проводить пятницей-онлайн
Вы же умеете? было же 29 декабря?
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uaprofi
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 16:45
Искатель написав: KVV написав: Искатель написав:
Не знаю, насколько это принципиально для получателя. ИМХО, там же просто заходит на счет сумма - и все, какая разница, от кого.
Отримувачу дійсно всеодно, а вам це може аукнуться як мінімум зменшенням/відміною субсидії і другіє прелесті, які легко вичисляються по РНОКПП
Понял. Но у меня уже нет субсидии ни по одному из адресов. Если это только на субсидии влияет, мне не критично.
Если у вас платежи не 50К за раз, то как это может на субсидию аукнуться?
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ol_zy
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