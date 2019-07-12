|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2019 17:28
mihasik написав: isen написав:
Ну так через сервис моно забираете деньги с плативки и ни какой комисии
Ок. Попробую)
Я с плативки просто напрямую на моно слал.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 50
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему