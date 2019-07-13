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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2737273827392740 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 174 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 31 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 174 Додано: П'ят 12 лип, 2019 17:28 mihasik написав: isen написав: Ну так через сервис моно забираете деньги с плативки и ни какой комисии Ну так через сервис моно забираете деньги с плативки и ни какой комисии

Ок. Попробую) Ок. Попробую)

Я с плативки просто напрямую на моно слал. Я с плативки просто напрямую на моно слал. посетитель Повідомлень: 50 З нами з: 22.12.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 19:27 колеги, а чи є тут такі,кому нарахували кешбек по акції розрахунки в кіно через епл пей? balance Повідомлень: 78 З нами з: 24.12.16 Подякував: 5 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 11:12 Re: ТАСКОМБАНК При крупной интернет-покупке Викой пришла СМС "Х грн заблоковано...", в тексте которой о КБ ни слова, хотя квитанция от мерчанта пришла практически сразу, ну и, собственно, услуга тоже оказана. То есть, с моей стороны это выглядит как обычная покупка.

Знаю, что тут есть корифеи, которые скрупулезно проверяют все начисления за прошедший месяц. Наверняка такая ситуация уже встречалась. Начислит ли Таисия КБ за эту операцию добровольно и автоматически или же нужно дергать поддержку? Кащей

Повідомлень: 1130 З нами з: 30.08.09 Подякував: 120 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 12:07 Кащей написав: При крупной интернет-покупке Викой пришла СМС "Х грн заблоковано...", в тексте которой о КБ ни слова, хотя квитанция от мерчанта пришла практически сразу, ну и, собственно, услуга тоже оказана. То есть, с моей стороны это выглядит как обычная покупка.

Знаю, что тут есть корифеи, которые скрупулезно проверяют все начисления за прошедший месяц. Наверняка такая ситуация уже встречалась. Начислит ли Таисия КБ за эту операцию добровольно и автоматически или же нужно дергать поддержку? При крупной интернет-покупке Викой пришла СМС "Х грн заблоковано...", в тексте которой о КБ ни слова, хотя квитанция от мерчанта пришла практически сразу, ну и, собственно, услуга тоже оказана. То есть, с моей стороны это выглядит как обычная покупка.Знаю, что тут есть корифеи, которые скрупулезно проверяют все начисления за прошедший месяц. Наверняка такая ситуация уже встречалась. Начислит ли Таисия КБ за эту операцию добровольно и автоматически или же нужно дергать поддержку?

Не начислит. У меня один в один Ваша ситуация была при покупке дорогих билетов у Катарцев 31 марта. Я через несколько дней стал звонить на ГЛ и спрашивать о размере начисленного кишмиша по Виике (горячка его видит). Так как сумма начисленного (менее 100 грн.) была гораздо меньше положенного с учетом моей операции (более 400 грн. чистыми) - я сразу начал уточнять по конкретной операции - начислен ли кишмиш. В первый раз меня попросили обождать 1 день - вдруг еще проведется. На следующий день приняли заявку - срок рассмотрения 2 недели. Естественно через 2 недели ничего не рассмотрели - стал торбить их еще. В итоге в последний рабочий день месяца мне перезвонили и сказали, что все решилось положительно. На мое уточнение, в какой месяц войдет кишмиш (специально не пользовался весь апрель Виикой, чтобы не вылезти за лимит) - ответили уже в следующем. Пришлось еще месяц практически не пользоваться картой (оплачисвал лишь по мелочи комуналь), но в последний день мая - все положенное упало на карту. В итоге заявка рассматривалась почти месяц, а между покупкой и получением кишмиша прошло ровно 2 месяца. Но торбить горячку - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Само оно не рассосется Не начислит. У меня один в один Ваша ситуация была при покупке дорогих билетов у Катарцев 31 марта. Я через несколько дней стал звонить на ГЛ и спрашивать о размере начисленного кишмиша по Виике (горячка его видит). Так как сумма начисленного (менее 100 грн.) была гораздо меньше положенного с учетом моей операции (более 400 грн. чистыми) - я сразу начал уточнять по конкретной операции - начислен ли кишмиш. В первый раз меня попросили обождать 1 день - вдруг еще проведется. На следующий день приняли заявку - срок рассмотрения 2 недели. Естественно через 2 недели ничего не рассмотрели - стал торбить их еще. В итоге в последний рабочий день месяца мне перезвонили и сказали, что все решилось положительно. На мое уточнение, в какой месяц войдет кишмиш (специально не пользовался весь апрель Виикой, чтобы не вылезти за лимит) - ответили уже в следующем. Пришлось еще месяц практически не пользоваться картой (оплачисвал лишь по мелочи комуналь), но в последний день мая - все положенное упало на карту. В итоге заявка рассматривалась почти месяц, а между покупкой и получением кишмиша прошло ровно 2 месяца. Но торбить горячку - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Само оно не рассосется Flamingo

Повідомлень: 2387 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 15:31 Flamingo написав: Кащей написав: При крупной интернет-покупке Викой пришла СМС "Х грн заблоковано...", в тексте которой о КБ ни слова, хотя квитанция от мерчанта пришла практически сразу, ну и, собственно, услуга тоже оказана. То есть, с моей стороны это выглядит как обычная покупка.

Знаю, что тут есть корифеи, которые скрупулезно проверяют все начисления за прошедший месяц. Наверняка такая ситуация уже встречалась. Начислит ли Таисия КБ за эту операцию добровольно и автоматически или же нужно дергать поддержку? При крупной интернет-покупке Викой пришла СМС "Х грн заблоковано...", в тексте которой о КБ ни слова, хотя квитанция от мерчанта пришла практически сразу, ну и, собственно, услуга тоже оказана. То есть, с моей стороны это выглядит как обычная покупка.Знаю, что тут есть корифеи, которые скрупулезно проверяют все начисления за прошедший месяц. Наверняка такая ситуация уже встречалась. Начислит ли Таисия КБ за эту операцию добровольно и автоматически или же нужно дергать поддержку?

Не начислит. У меня один в один Ваша ситуация была при покупке дорогих билетов у Катарцев 31 марта. Я через несколько дней стал звонить на ГЛ и спрашивать о размере начисленного кишмиша по Виике (горячка его видит). Так как сумма начисленного (менее 100 грн.) была гораздо меньше положенного с учетом моей операции (более 400 грн. чистыми) - я сразу начал уточнять по конкретной операции - начислен ли кишмиш. В первый раз меня попросили обождать 1 день - вдруг еще проведется. На следующий день приняли заявку - срок рассмотрения 2 недели. Естественно через 2 недели ничего не рассмотрели - стал торбить их еще. В итоге в последний рабочий день месяца мне перезвонили и сказали, что все решилось положительно. На мое уточнение, в какой месяц войдет кишмиш (специально не пользовался весь апрель Виикой, чтобы не вылезти за лимит) - ответили уже в следующем. Пришлось еще месяц практически не пользоваться картой (оплачисвал лишь по мелочи комуналь), но в последний день мая - все положенное упало на карту. В итоге заявка рассматривалась почти месяц, а между покупкой и получением кишмиша прошло ровно 2 месяца. Но торбить горячку - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Само оно не рассосется Не начислит. У меня один в один Ваша ситуация была при покупке дорогих билетов у Катарцев 31 марта. Я через несколько дней стал звонить на ГЛ и спрашивать о размере начисленного кишмиша по Виике (горячка его видит). Так как сумма начисленного (менее 100 грн.) была гораздо меньше положенного с учетом моей операции (более 400 грн. чистыми) - я сразу начал уточнять по конкретной операции - начислен ли кишмиш. В первый раз меня попросили обождать 1 день - вдруг еще проведется. На следующий день приняли заявку - срок рассмотрения 2 недели. Естественно через 2 недели ничего не рассмотрели - стал торбить их еще. В итоге в последний рабочий день месяца мне перезвонили и сказали, что все решилось положительно. На мое уточнение, в какой месяц войдет кишмиш (специально не пользовался весь апрель Виикой, чтобы не вылезти за лимит) - ответили уже в следующем. Пришлось еще месяц практически не пользоваться картой (оплачисвал лишь по мелочи комуналь), но в последний день мая - все положенное упало на карту. В итоге заявка рассматривалась почти месяц, а между покупкой и получением кишмиша прошло ровно 2 месяца. Но торбить горячку - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Само оно не рассосется

Тоже была такая ситуация.

Должны начислить. Но нужно держать на контроле. Тоже была такая ситуация.Должны начислить. Но нужно держать на контроле. mihasik

Повідомлень: 765 З нами з: 26.10.11 Подякував: 18 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2737273827392740 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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