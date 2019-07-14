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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2019 17:28
mihasik написав: isen написав:
Ну так через сервис моно забираете деньги с плативки и ни какой комисии
Ок. Попробую)
Я с плативки просто напрямую на моно слал.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 19:27
колеги, а чи є тут такі,кому нарахували кешбек по акції розрахунки в кіно через епл пей?
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Додано: Нед 14 лип, 2019 11:12
При крупной интернет-покупке Викой пришла СМС "Х грн заблоковано...", в тексте которой о КБ ни слова, хотя квитанция от мерчанта пришла практически сразу, ну и, собственно, услуга тоже оказана. То есть, с моей стороны это выглядит как обычная покупка.
Знаю, что тут есть корифеи, которые скрупулезно проверяют все начисления за прошедший месяц. Наверняка такая ситуация уже встречалась. Начислит ли Таисия КБ за эту операцию добровольно и автоматически или же нужно дергать поддержку?
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Кащей
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Додано: Нед 14 лип, 2019 12:07
Кащей написав:
При крупной интернет-покупке Викой пришла СМС "Х грн заблоковано...", в тексте которой о КБ ни слова, хотя квитанция от мерчанта пришла практически сразу, ну и, собственно, услуга тоже оказана. То есть, с моей стороны это выглядит как обычная покупка.
Знаю, что тут есть корифеи, которые скрупулезно проверяют все начисления за прошедший месяц. Наверняка такая ситуация уже встречалась. Начислит ли Таисия КБ за эту операцию добровольно и автоматически или же нужно дергать поддержку?
Не начислит. У меня один в один Ваша ситуация была при покупке дорогих билетов у Катарцев 31 марта. Я через несколько дней стал звонить на ГЛ и спрашивать о размере начисленного кишмиша по Виике (горячка его видит). Так как сумма начисленного (менее 100 грн.) была гораздо меньше положенного с учетом моей операции (более 400 грн. чистыми) - я сразу начал уточнять по конкретной операции - начислен ли кишмиш. В первый раз меня попросили обождать 1 день - вдруг еще проведется. На следующий день приняли заявку - срок рассмотрения 2 недели. Естественно через 2 недели ничего не рассмотрели - стал торбить их еще. В итоге в последний рабочий день месяца мне перезвонили и сказали, что все решилось положительно. На мое уточнение, в какой месяц войдет кишмиш (специально не пользовался весь апрель Виикой, чтобы не вылезти за лимит) - ответили уже в следующем. Пришлось еще месяц практически не пользоваться картой (оплачисвал лишь по мелочи комуналь), но в последний день мая - все положенное упало на карту. В итоге заявка рассматривалась почти месяц, а между покупкой и получением кишмиша прошло ровно 2 месяца. Но торбить горячку - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Само оно не рассосется
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Flamingo
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Додано: Нед 14 лип, 2019 15:31
Flamingo написав: Кащей написав:
При крупной интернет-покупке Викой пришла СМС "Х грн заблоковано...", в тексте которой о КБ ни слова, хотя квитанция от мерчанта пришла практически сразу, ну и, собственно, услуга тоже оказана. То есть, с моей стороны это выглядит как обычная покупка.
Знаю, что тут есть корифеи, которые скрупулезно проверяют все начисления за прошедший месяц. Наверняка такая ситуация уже встречалась. Начислит ли Таисия КБ за эту операцию добровольно и автоматически или же нужно дергать поддержку?
Не начислит. У меня один в один Ваша ситуация была при покупке дорогих билетов у Катарцев 31 марта. Я через несколько дней стал звонить на ГЛ и спрашивать о размере начисленного кишмиша по Виике (горячка его видит). Так как сумма начисленного (менее 100 грн.) была гораздо меньше положенного с учетом моей операции (более 400 грн. чистыми) - я сразу начал уточнять по конкретной операции - начислен ли кишмиш. В первый раз меня попросили обождать 1 день - вдруг еще проведется. На следующий день приняли заявку - срок рассмотрения 2 недели. Естественно через 2 недели ничего не рассмотрели - стал торбить их еще. В итоге в последний рабочий день месяца мне перезвонили и сказали, что все решилось положительно. На мое уточнение, в какой месяц войдет кишмиш (специально не пользовался весь апрель Виикой, чтобы не вылезти за лимит) - ответили уже в следующем. Пришлось еще месяц практически не пользоваться картой (оплачисвал лишь по мелочи комуналь), но в последний день мая - все положенное упало на карту. В итоге заявка рассматривалась почти месяц, а между покупкой и получением кишмиша прошло ровно 2 месяца. Но торбить горячку - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Само оно не рассосется
Тоже была такая ситуация.
Должны начислить. Но нужно держать на контроле.
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mihasik
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Додано: Нед 14 лип, 2019 18:48
mihasik
начислить-то должны, но этого не будет в автоматическом режиме - даю на это 99%. Муж попадал на такое дважды. В обоих случаях он торбил поддержку. Решалось в течение 3-х с небольшим недель. Поэтому надо будет-таки беспокоиться самому. Коллега Flamingo дал реально универсальный мануал как этого добиться.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 19:17
balance написав:
колеги, а чи є тут такі,кому нарахували кешбек по акції розрахунки в кіно через епл пей?
Є. Кишмиш нарахували 12.07
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