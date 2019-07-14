Додано: Нед 14 лип, 2019 12:07

Кащей написав: При крупной интернет-покупке Викой пришла СМС "Х грн заблоковано...", в тексте которой о КБ ни слова, хотя квитанция от мерчанта пришла практически сразу, ну и, собственно, услуга тоже оказана. То есть, с моей стороны это выглядит как обычная покупка.

Знаю, что тут есть корифеи, которые скрупулезно проверяют все начисления за прошедший месяц. Наверняка такая ситуация уже встречалась. Начислит ли Таисия КБ за эту операцию добровольно и автоматически или же нужно дергать поддержку? При крупной интернет-покупке Викой пришла СМС "Х грн заблоковано...", в тексте которой о КБ ни слова, хотя квитанция от мерчанта пришла практически сразу, ну и, собственно, услуга тоже оказана. То есть, с моей стороны это выглядит как обычная покупка.Знаю, что тут есть корифеи, которые скрупулезно проверяют все начисления за прошедший месяц. Наверняка такая ситуация уже встречалась. Начислит ли Таисия КБ за эту операцию добровольно и автоматически или же нужно дергать поддержку?

Не начислит. У меня один в один Ваша ситуация была при покупке дорогих билетов у Катарцев 31 марта. Я через несколько дней стал звонить на ГЛ и спрашивать о размере начисленного кишмиша по Виике (горячка его видит). Так как сумма начисленного (менее 100 грн.) была гораздо меньше положенного с учетом моей операции (более 400 грн. чистыми) - я сразу начал уточнять по конкретной операции - начислен ли кишмиш. В первый раз меня попросили обождать 1 день - вдруг еще проведется. На следующий день приняли заявку - срок рассмотрения 2 недели. Естественно через 2 недели ничего не рассмотрели - стал торбить их еще. В итоге в последний рабочий день месяца мне перезвонили и сказали, что все решилось положительно. На мое уточнение, в какой месяц войдет кишмиш (специально не пользовался весь апрель Виикой, чтобы не вылезти за лимит) - ответили уже в следующем. Пришлось еще месяц практически не пользоваться картой (оплачисвал лишь по мелочи комуналь), но в последний день мая - все положенное упало на карту. В итоге заявка рассматривалась почти месяц, а между покупкой и получением кишмиша прошло ровно 2 месяца. Но торбить горячку - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Само оно не рассосется