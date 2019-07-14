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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2738273927402741

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:07

Re: ТАСКОМБАНК

а что сейчас с викой? Для новых клиентов слышал не оформляют, а для старых перевыпускают карты? У меня заканчивается срок действия карты в августе
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:11

Hack-Stock
Со слов горячей линии, пока перевыпускают по сроку.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:12

Валютну платівку можна перевипустити на миттєву зразу ж у любому відділенні банки?
За Голос...наш голос
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:14

Re: ТАСКОМБАНК

  Amid написав:Со слов горячей линии, пока перевыпускают по сроку.

Спасибо, а если ломануться сейчас перевыпустить, можно? Или скажут приходите в августе?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:34

  Hack-Stock написав:а что сейчас с викой? Для новых клиентов слышал не оформляют, а для старых перевыпускают карты? У меня заканчивается срок действия карты в августе

Для всех существующих клиентов перевыпуск будет продолжаться (даже если карта заканчивается в следующем году).
Для новых клиентов "Вика" уже всё, ждите замены.
Спасибо, а если ломануться сейчас перевыпустить, можно? Или скажут приходите в августе?

Если перевыпуск по сроку, то только в августе.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:38

  Квесторе_поверніться написав:Валютну платівку можна перевипустити на миттєву зразу ж у любому відділенні банки?


Скорее всего получится либо именная либо новый счет.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:41

Re: ТАСКОМБАНК

  sauvignon написав:Для новых клиентов "Вика" уже всё, ждите замены.

Не в курсе случайно - что будет в той замене?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:41

  sauvignon написав:Для всех существующих клиентов перевыпуск будет продолжаться (даже если карта заканчивается в следующем году).

А в 2021-ом весной? :roll: Допки за полную стоимость тоже без проблем в любое время со сроком действия на 2 года?

  sauvignon написав:Для новых клиентов "Вика" уже всё, ждите замены.

Думаете лучше, интереснее? Для нас...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:45

  apostol написав:
  balance написав:колеги, а чи є тут такі,кому нарахували кешбек по акції розрахунки в кіно через епл пей?

Є. Кишмиш нарахували 12.07
а мене гарячка годує відмовками, що оплата пройшла як за фастфуд)) хоча на сторінці акції ні про які МСС не згадується, оплачував у Львові в мультиплексі
balance
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:59

Что за сообщение в ТАС2Ю про Р2Р переводы с карт других банков с 15.07? заголовок в журнале телефона остался, а в приложении сообщения не загружаются :(
Загрузились 0,45%+5грн с карты других банков на любую карту
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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