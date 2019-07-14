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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 11:07
а что сейчас с викой? Для новых клиентов слышал не оформляют, а для старых перевыпускают карты? У меня заканчивается срок действия карты в августе
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Hack-Stock
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Додано: Пон 15 лип, 2019 11:11
Hack-Stock
Со слов горячей линии, пока перевыпускают по сроку.
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Amid
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Додано: Пон 15 лип, 2019 11:12
Валютну платівку можна перевипустити на миттєву зразу ж у любому відділенні банки?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 15 лип, 2019 11:14
Amid написав:
Со слов горячей линии, пока перевыпускают по сроку.
Спасибо, а если ломануться сейчас перевыпустить, можно? Или скажут приходите в августе?
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Hack-Stock
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Додано: Пон 15 лип, 2019 11:34
Hack-Stock написав:
а что сейчас с викой? Для новых клиентов слышал не оформляют, а для старых перевыпускают карты? У меня заканчивается срок действия карты в августе
Для всех существующих клиентов перевыпуск будет продолжаться (даже если карта заканчивается в следующем году).
Для новых клиентов "Вика" уже всё, ждите замены.
Спасибо, а если ломануться сейчас перевыпустить, можно? Или скажут приходите в августе?
Если перевыпуск по сроку, то только в августе.
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sauvignon
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Додано: Пон 15 лип, 2019 11:38
Квесторе_поверніться написав:
Валютну платівку можна перевипустити на миттєву зразу ж у любому відділенні банки?
Скорее всего получится либо именная либо новый счет.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 11:41
sauvignon написав:
Для новых клиентов "Вика" уже всё, ждите замены.
Не в курсе случайно - что будет в той замене?
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Додано: Пон 15 лип, 2019 11:41
sauvignon написав:
Для всех существующих клиентов перевыпуск будет продолжаться (даже если карта заканчивается в следующем году).
А в 2021-ом весной?
Допки за полную стоимость тоже без проблем в любое время со сроком действия на 2 года?
sauvignon написав:
Для новых клиентов "Вика" уже всё, ждите замены.
Думаете лучше, интереснее? Для нас...
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Vorlon
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Додано: Пон 15 лип, 2019 11:45
apostol написав: balance написав:
колеги, а чи є тут такі,кому нарахували кешбек по акції розрахунки в кіно через епл пей?
Є. Кишмиш нарахували 12.07
а мене гарячка годує відмовками, що оплата пройшла як за фастфуд)) хоча на сторінці акції ні про які МСС не згадується, оплачував у Львові в мультиплексі
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balance
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Додано: Пон 15 лип, 2019 11:59
Что за сообщение в ТАС2Ю про Р2Р переводы с карт других банков с 15.07? заголовок в журнале телефона остался, а в приложении сообщения не загружаются
Загрузились 0,45%+5грн с карты других банков на любую карту
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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