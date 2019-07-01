Покращення очередное с 15.07.2019 г (сегодня).
С 01.07.19 было 0.1% + 5 грн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 12:39
Покращення очередное с 15.07.2019 г (сегодня).
С 01.07.19 было 0.1% + 5 грн.
Додано: Пон 15 лип, 2019 15:06
Re: ТАСКОМБАНК
что-то коды подтверждения у Таси опять не ходят в пятницу так было, вот сейчас снова... второй день не могу бонусы вывести!
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