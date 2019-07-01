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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 12:39
vollena71 написав:
Что за сообщение в ТАС2Ю про Р2Р переводы с карт других банков с 15.07? заголовок в журнале телефона остался, а в приложении сообщения не загружаются
Загрузились 0,45%+5грн с карты других банков на любую карту
Покращення очередное с 15.07.2019 г (сегодня).
С 01.07.19 было 0.1% + 5 грн.
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Олег1964
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Додано: Пон 15 лип, 2019 15:06
что-то коды подтверждения у Таси опять не ходят
в пятницу так было, вот сейчас снова... второй день не могу бонусы вывести!
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Lost
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Додано: Пон 15 лип, 2019 15:50
Lost написав:
что-то коды подтверждения у Таси опять не ходят
в пятницу так было, вот сейчас снова... второй день не могу бонусы вывести!
Я плюнул и вывел бонусы (кешбэк) через мобильное приложение. Через веб-версию не работает.
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Искатель
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Додано: Пон 15 лип, 2019 17:33
Искатель написав: Lost написав:
что-то коды подтверждения у Таси опять не ходят
в пятницу так было, вот сейчас снова... второй день не могу бонусы вывести!
Я плюнул и вывел бонусы (кешбэк) через мобильное приложение. Через веб-версию не работает.
Тоже вывел через мобильное, по одной карте в субботу, по другой в воскресенье, зачислились почти сразу...а не в 9-00 рабочего дня
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Додано: Пон 15 лип, 2019 19:05
Lost написав:
что-то коды подтверждения у Таси опять не ходят
в пятницу так было, вот сейчас снова... второй день не могу бонусы вывести!
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tarasum
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Додано: Пон 15 лип, 2019 20:01
tarasum
в мобильной версии с некоторого времени бонусы выводятся без СМС, равно как и пополнение с плативки ощадника.
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