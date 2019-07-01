Покращення очередное с 15.07.2019 г (сегодня).
С 01.07.19 было 0.1% + 5 грн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 12:39
Покращення очередное с 15.07.2019 г (сегодня).
С 01.07.19 было 0.1% + 5 грн.
Додано: Пон 15 лип, 2019 15:06
Re: ТАСКОМБАНК
что-то коды подтверждения у Таси опять не ходят в пятницу так было, вот сейчас снова... второй день не могу бонусы вывести!
Додано: Пон 15 лип, 2019 15:50
Додано: Пон 15 лип, 2019 17:33
Тоже вывел через мобильное, по одной карте в субботу, по другой в воскресенье, зачислились почти сразу...а не в 9-00 рабочего дня
Додано: Пон 15 лип, 2019 19:05
Додано: Пон 15 лип, 2019 20:01
tarasum
в мобильной версии с некоторого времени бонусы выводятся без СМС, равно как и пополнение с плативки ощадника.
Додано: Пон 15 лип, 2019 20:36
обмен валют
Так как викенд все, то подскажите пожалуйста есть ли какие-то скрытые платежи по Б5 (валютные и гривна) ? страховки, смс и т.д. ? Кешбек (777 грн.) начисляется только за траты по Украине или заграница тоже ?
Додано: Пон 15 лип, 2019 20:56
Страховки не подключайте со старта (хотя некоторые писали что под Пудру в некоторых отделениях говорили что страховка обязательна). Смс бесплатны по умолчанию. Заграница тоже окешбечена, но имейте в виду что если вдруг валюта платежа не соответсвует валюте карты берется жесткий комис (3% за экзотику и 1 % по EUR, USD, GBP, PLN, RUB, CHF) + ко всему банк применит выгодные ему курсы, что не перекрывает никакой кэшбек - поэтому за границу если и платить то только Евровой картой в зоне Евро ну и в баксах долларовой (там где платежи в долларах - США, Али и т.п.).
Додано: Вів 16 лип, 2019 08:50
ПОЧИНИЛИ !
как коллеги правильно поняли, речь шла о Web-версии, мобильное приложение здесь совсем не причем.
PS: кстати, только что еще раз попробовал в Web-версии, и операция сразу прошла успешно, и кстати тоже без запроса подтверждение в СМС как это было раньше. Так что в моб. приложении проверять как быстро там пройдет операция снятия бонусов не пришлось Но, благодаря ответившим - буду знать что тоже быстро, тоже можно будет пользоваться.
Додано: Вів 16 лип, 2019 08:58
Re: ТАСКОМБАНК
Тоже только что вывел кешбек через веб и без смс кода...а вот за оплату комуналки стали 3 грн просить...
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