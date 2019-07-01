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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2740274127422743>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 12:39

  vollena71 написав:Что за сообщение в ТАС2Ю про Р2Р переводы с карт других банков с 15.07? заголовок в журнале телефона остался, а в приложении сообщения не загружаются :(
Загрузились 0,45%+5грн с карты других банков на любую карту

Покращення очередное с 15.07.2019 г (сегодня).
С 01.07.19 было 0.1% + 5 грн. :(
Олег1964
 
Повідомлень: 150
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Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:06

Re: ТАСКОМБАНК

что-то коды подтверждения у Таси опять не ходят :( в пятницу так было, вот сейчас снова... второй день не могу бонусы вывести!
Lost
 
Повідомлень: 1356
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:50

  Lost написав:что-то коды подтверждения у Таси опять не ходят :( в пятницу так было, вот сейчас снова... второй день не могу бонусы вывести!

Я плюнул и вывел бонусы (кешбэк) через мобильное приложение. Через веб-версию не работает.
Искатель
 
Повідомлень: 2960
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 17:33

  Искатель написав:
  Lost написав:что-то коды подтверждения у Таси опять не ходят :( в пятницу так было, вот сейчас снова... второй день не могу бонусы вывести!

Я плюнул и вывел бонусы (кешбэк) через мобильное приложение. Через веб-версию не работает.

Тоже вывел через мобильное, по одной карте в субботу, по другой в воскресенье, зачислились почти сразу...а не в 9-00 рабочего дня
isen
 
Повідомлень: 372
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 19:05

  Lost написав:что-то коды подтверждения у Таси опять не ходят :( в пятницу так было, вот сейчас снова... второй день не могу бонусы вывести!

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tarasum
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Повідомлень: 199
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:01

tarasum
в мобильной версии с некоторого времени бонусы выводятся без СМС, равно как и пополнение с плативки ощадника.
Amid
 
Повідомлень: 1072
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Подякували: 161 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:36

обмен валют

Так как викенд все, то подскажите пожалуйста есть ли какие-то скрытые платежи по Б5 (валютные и гривна) ? страховки, смс и т.д. ? Кешбек (777 грн.) начисляется только за траты по Украине или заграница тоже ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 363
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:56

  SILVER_UA написав:Так как викенд все, то подскажите пожалуйста есть ли какие-то скрытые платежи по Б5 (валютные и гривна) ? страховки, смс и т.д. ? Кешбек (777 грн.) начисляется только за траты по Украине или заграница тоже ?

Страховки не подключайте со старта (хотя некоторые писали что под Пудру в некоторых отделениях говорили что страховка обязательна). Смс бесплатны по умолчанию. Заграница тоже окешбечена, но имейте в виду что если вдруг валюта платежа не соответсвует валюте карты берется жесткий комис (3% за экзотику и 1 % по EUR, USD, GBP, PLN, RUB, CHF) + ко всему банк применит выгодные ему курсы, что не перекрывает никакой кэшбек - поэтому за границу если и платить то только Евровой картой в зоне Евро ну и в баксах долларовой (там где платежи в долларах - США, Али и т.п.).
Flamingo
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Повідомлень: 2409
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:50

ПОЧИНИЛИ !

  tarasum написав:
  Lost написав:что-то коды подтверждения у Таси опять не ходят :( в пятницу так было, вот сейчас снова... второй день не могу бонусы вывести!

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как коллеги правильно поняли, речь шла о Web-версии, мобильное приложение здесь совсем не причем.

PS: кстати, только что еще раз попробовал в Web-версии, и операция сразу прошла успешно, и кстати тоже без запроса подтверждение в СМС как это было раньше. Так что в моб. приложении проверять как быстро там пройдет операция снятия бонусов не пришлось ;) Но, благодаря ответившим - буду знать что тоже быстро, тоже можно будет пользоваться.
Lost
 
Повідомлень: 1356
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:58

Re: ТАСКОМБАНК

Тоже только что вывел кешбек через веб и без смс кода...а вот за оплату комуналки стали 3 грн просить...
isen
 
Повідомлень: 372
З нами з: 21.12.15
Подякував: 61 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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