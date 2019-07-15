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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2740274127422743

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:28

  isen написав:Тоже только что вывел кешбек через веб и без смс кода...а вот за оплату комуналки стали 3 грн просить...


ага
а шо говорят в группе на фб о 3 гр?
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:35

  v57 написав:
  isen написав:Тоже только что вывел кешбек через веб и без смс кода...а вот за оплату комуналки стали 3 грн просить...


ага
а шо говорят в группе на фб о 3 гр?

А что говорить если Тася официально тарифы изменила
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:37

и по комуналу?
v57
 
Повідомлень: 2183
З нами з: 14.03.10
Подякував: 83 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:42

  v57 написав:и по комуналу?

Именно по комуналу. С мобилки не могу дать ссылку, но там появились группы коммунальных предприятий по которым комуналь стал платным. По некоторым осталось бесплатно. На ветке если пролистаете вверх где-то неделю назад кто-то ссылку давал
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:22

Flamingo https://tascombank.ua/files/Taryfy_na_p ... S2U....pdf
Додатки не нашел. Ахметэнерго Киев - без комиссии. Фирташгаз Киевск обл- не работает, приняли заявку на исправление.
P.S. Портмоне содрало 9 бонусов (грн) за Облгаз, благо дали за сертификат.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:37

Оформил Б5 под акцию, ждём 100грн.
P.s. пудра допкой уже 200грн:[
mihasik
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  #<1 ... 2740274127422743
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