ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лип, 2019 09:28
isen написав:
Тоже только что вывел кешбек через веб и без смс кода...а вот за оплату комуналки стали 3 грн просить...
ага
а шо говорят в группе на фб о 3 гр?
v57
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Додано: Вів 16 лип, 2019 09:35
v57 написав: isen написав:
Тоже только что вывел кешбек через веб и без смс кода...а вот за оплату комуналки стали 3 грн просить...
ага
а шо говорят в группе на фб о 3 гр?
А что говорить если Тася официально тарифы изменила
Flamingo
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Додано: Вів 16 лип, 2019 09:37
и по комуналу?
v57
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Додано: Вів 16 лип, 2019 09:42
v57 написав:
и по комуналу?
Именно по комуналу. С мобилки не могу дать ссылку, но там появились группы коммунальных предприятий по которым комуналь стал платным. По некоторым осталось бесплатно. На ветке если пролистаете вверх где-то неделю назад кто-то ссылку давал
Flamingo
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Додано: Вів 16 лип, 2019 10:22
Flamingo https://tascombank.ua/files/Taryfy_na_p ... S2U....pdf
Додатки не нашел. Ахметэнерго Киев - без комиссии. Фирташгаз Киевск обл- не работает, приняли заявку на исправление.
P.S. Портмоне содрало 9 бонусов (грн) за Облгаз, благо дали за сертификат.
lel
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Додано: Вів 16 лип, 2019 12:37
Оформил Б5 под акцию, ждём 100грн.
P.s. пудра допкой уже 200грн:[
mihasik
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