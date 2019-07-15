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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2740274127422743

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:28

  isen написав:Тоже только что вывел кешбек через веб и без смс кода...а вот за оплату комуналки стали 3 грн просить...


ага
а шо говорят в группе на фб о 3 гр?
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:35

  v57 написав:
  isen написав:Тоже только что вывел кешбек через веб и без смс кода...а вот за оплату комуналки стали 3 грн просить...


ага
а шо говорят в группе на фб о 3 гр?

А что говорить если Тася официально тарифы изменила
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:37

и по комуналу?
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:42

  v57 написав:и по комуналу?

Именно по комуналу. С мобилки не могу дать ссылку, но там появились группы коммунальных предприятий по которым комуналь стал платным. По некоторым осталось бесплатно. На ветке если пролистаете вверх где-то неделю назад кто-то ссылку давал
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:22

Flamingo https://tascombank.ua/files/Taryfy_na_p ... S2U....pdf
Додатки не нашел. Ахметэнерго Киев - без комиссии. Фирташгаз Киевск обл- не работает, приняли заявку на исправление.
P.S. Портмоне содрало 9 бонусов (грн) за Облгаз, благо дали за сертификат.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:37

Оформил Б5 под акцию, ждём 100грн.
P.s. пудра допкой уже 200грн:[
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:16

А вот вопрос к Пудре Б5 допкой можно?
В отделении барышне вместо Б5 дали Пудру после вопроса "вам розовую или синенькую?Они кроме цвета ничем не отличаются" :evil:
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:29

  vollena71 написав:А вот вопрос к Пудре Б5 допкой можно?
В отделении барышне вместо Б5 дали Пудру после вопроса "вам розовую или синенькую?Они кроме цвета ничем не отличаются" :evil:

Я полагаю, что при активации "привязать" "розовенькую" к тарифу "синенькой" возможность есть. Ведь в самом пластике тарифы и условия не прошиты. А обе карты выпускаются в плане Б5. Поэтому чем в итоге будет "розовенький" пластик зависит от "кривизны рук" менеджера, его активирующего
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:42

  Flamingo написав:
  vollena71 написав:А вот вопрос к Пудре Б5 допкой можно?
В отделении барышне вместо Б5 дали Пудру после вопроса "вам розовую или синенькую?Они кроме цвета ничем не отличаются" :evil:

Я полагаю, что при активации "привязать" "розовенькую" к тарифу "синенькой" возможность есть. Ведь в самом пластике тарифы и условия не прошиты. А обе карты выпускаются в плане Б5. Поэтому чем в итоге будет "розовенький" пластик зависит от "кривизны рук" менеджера, его активирующего

судя по смс без кешбека за покупку продуктов розовенькая осталась Пудрой
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 17:24

  vollena71 написав:
  Flamingo написав:
  vollena71 написав:А вот вопрос к Пудре Б5 допкой можно?
В отделении барышне вместо Б5 дали Пудру после вопроса "вам розовую или синенькую?Они кроме цвета ничем не отличаются" :evil:

Я полагаю, что при активации "привязать" "розовенькую" к тарифу "синенькой" возможность есть. Ведь в самом пластике тарифы и условия не прошиты. А обе карты выпускаются в плане Б5. Поэтому чем в итоге будет "розовенький" пластик зависит от "кривизны рук" менеджера, его активирующего

судя по смс без кешбека за покупку продуктов розовенькая осталась Пудрой

Тю, возьмите просто ещё б5, или пудра уже вторая?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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