Именно по комуналу. С мобилки не могу дать ссылку, но там появились группы коммунальных предприятий по которым комуналь стал платным. По некоторым осталось бесплатно. На ветке если пролистаете вверх где-то неделю назад кто-то ссылку давал
vollena71 написав:А вот вопрос к Пудре Б5 допкой можно? В отделении барышне вместо Б5 дали Пудру после вопроса "вам розовую или синенькую?Они кроме цвета ничем не отличаются"
Я полагаю, что при активации "привязать" "розовенькую" к тарифу "синенькой" возможность есть. Ведь в самом пластике тарифы и условия не прошиты. А обе карты выпускаются в плане Б5. Поэтому чем в итоге будет "розовенький" пластик зависит от "кривизны рук" менеджера, его активирующего
vollena71 написав:А вот вопрос к Пудре Б5 допкой можно? В отделении барышне вместо Б5 дали Пудру после вопроса "вам розовую или синенькую?Они кроме цвета ничем не отличаются"
Я полагаю, что при активации "привязать" "розовенькую" к тарифу "синенькой" возможность есть. Ведь в самом пластике тарифы и условия не прошиты. А обе карты выпускаются в плане Б5. Поэтому чем в итоге будет "розовенький" пластик зависит от "кривизны рук" менеджера, его активирующего
судя по смс без кешбека за покупку продуктов розовенькая осталась Пудрой
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