колеги, віднедавна оформив кредит на Б5 (то того була з нулем для валюти) і запримітив, що операції списуються через 3 доби ... раніше трьох не було практично. Відповідно, з лімітом у 1000 грн. (жлоби) мені доводиться чекати два-три дні на проводку по списанню, щоб не вистрілювати при поповненні на "свої" без КБ або з КБ 1%. Як ви з цим порадите боротись, окрім підняття ліміту (анріел, рівень доходів їм по барабану чомусь і історія чиста у мене по усіх банках, бо кредити не брав взагалі). Дякую!
Саме тому я й написав про ліміти і проводки. Будь-яке поповнення до фактичного списання по проводці виводить користувача на "свої". Для прикладу, ви зробили покупку при ліміті у 1000 грн. на суму 800 гривень, по картці відображається "використано 800 грн, залишок 200". А по факту на балансі може бути повна 1000. Тобто 800 грн, які Ви закинули на картку для погашення, потрапляють у "свої", а КБ розраховується уже від суми 1800, поки банк не списав попередню покупку. Для цього я завжди дивлюсь в банкінгу надпис По ньому я розумію, що на балансі, який враховується як кредитний і на який іде 2% КБ, на конкретний момент знаходиться 907,16 грн. При цьому, баланс картки складає 308,81 грн. з 1 тисячі. Таким чином, поповнивши картку на видимий мінус на 691,19 коп., я вийду на свої із внутрішнім балансом 907,16+691,19=1598,35 , що дає суму 598,35, на яку нараховуватиметься КБ 1% Написав усе це з власного досвіду для таких же чайників, як і я, бо усі старожили давно це знають і розуміють. Тим паче, на прикладі Вііки ... там ще складніше
П.С. тут головна проблема, як при видимому балансі 308,81 проведеться наприклад покупка на 400-500-600 грн ??? врахується реальний внутрішній баланс 907,16 чи термінал не дасть провести суму понад 308,81 ??? і як не вилетіти в теховер ???