Додано: Вів 16 лип, 2019 18:41

curiousobro написав: Славик написав: stas_rst написав: Як ви з цим порадите боротись, окрім підняття ліміту Як ви з цим порадите боротись, окрім підняття ліміту

У меня вообще 500 грн. Иногда пару раз в день пополняю с ощадного. Кешбек вроде всегда капает, но я особо не слежу за ним. У меня вообще 500 грн. Иногда пару раз в день пополняю с ощадного. Кешбек вроде всегда капает, но я особо не слежу за ним.

Они-то может и капают, но не в максимальном размере.

За свои по В5 идет 1% вместо 2% по кредитным.

https://tascombank.ua/files/__umovy_pro ... 5.2019.pdf Они-то может и капают, но не в максимальном размере.За свои по В5 идет 1% вместо 2% по кредитным.

Саме тому я й написав про ліміти і проводки. Будь-яке поповнення до фактичного списання по проводці виводить користувача на "свої".Для прикладу, ви зробили покупку при ліміті у 1000 грн. на суму 800 гривень, по картці відображається "використано 800 грн, залишок 200". А по факту на балансі може бути повна 1000. Тобто 800 грн, які Ви закинули на картку для погашення, потрапляють у "свої", а КБ розраховується уже від суми 1800, поки банк не списав попередню покупку.Для цього я завжди дивлюсь в банкінгу надписПо ньому я розумію, що на балансі, який враховується як кредитний і на який іде 2% КБ, на конкретний момент знаходиться 907,16 грн. При цьому, баланс картки складає 308,81 грн. з 1 тисячі. Таким чином, поповнивши картку на видимий мінус на 691,19 коп., я вийду на свої із внутрішнім балансом 907,16+691,19=1598,35 , що дає суму 598,35, на яку нараховуватиметься КБ 1%Написав усе це з власного досвіду для таких же чайників, як і я, бо усі старожили давно це знають і розуміють. Тим паче, на прикладі Вііки ... там ще складнішеП.С. тут головна проблема, як при видимому балансі 308,81 проведеться наприклад покупка на 400-500-600 грн ??? врахується реальний внутрішній баланс 907,16 чи термінал не дасть провести суму понад 308,81 ??? і як не вилетіти в теховер ???