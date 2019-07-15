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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2741274227432744

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 17:45

Re: ТАСКОМБАНК

колеги, віднедавна оформив кредит на Б5 (то того була з нулем для валюти) і запримітив, що операції списуються через 3 доби ... раніше трьох не було практично. Відповідно, з лімітом у 1000 грн. (жлоби) мені доводиться чекати два-три дні на проводку по списанню, щоб не вистрілювати при поповненні на "свої" без КБ або з КБ 1%.
Як ви з цим порадите боротись, окрім підняття ліміту (анріел, рівень доходів їм по барабану чомусь і історія чиста у мене по усіх банках, бо кредити не брав взагалі).
Дякую!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 17:54

Re: ТАСКОМБАНК

  stas_rst написав:історія чиста у мене по усіх банках, бо кредити не брав взагалі

Вы ошибочно считаете, что отсутствие кредитной истории идет вам в плюс.

На самом деле любой скоринг будет относится к вам настороженно - вы долго не брали в долг, не умеете с ним работать и почему-то вам резко при ваших якобы доходах понадобились деньги.

Поэтому и советуют набивать кредитную историю через использование кредиток с грейсом. Потому что это бесплатно для вас и создает вам положительный имидж.

А по сути вопроса - только ждать. Или искать точки с самыми быстрыми проводками.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 18:02

Re: ТАСКОМБАНК

  stas_rst написав:Як ви з цим порадите боротись, окрім підняття ліміту

У меня вообще 500 грн. Иногда пару раз в день пополняю с ощадного. Кешбек вроде всегда капает, но я особо не слежу за ним.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 18:04

  Славик написав:
  stas_rst написав:Як ви з цим порадите боротись, окрім підняття ліміту

У меня вообще 500 грн. Иногда пару раз в день пополняю с ощадного. Кешбек вроде всегда капает, но я особо не слежу за ним.

Они-то может и капают, но не в максимальном размере.
За свои по В5 идет 1% вместо 2% по кредитным.
https://tascombank.ua/files/__umovy_pro ... 5.2019.pdf
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 18:06

  vollena71 написав:А вот вопрос к Пудре Б5 допкой можно?
В отделении барышне вместо Б5 дали Пудру после вопроса "вам розовую или синенькую?Они кроме цвета ничем не отличаются" :evil:

Можно их тулить допками др. к др., ток щас это платно, 200грн, кажись :(
Отличаются 7,8 цифрами в номере карты
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 18:41

  curiousobro написав:
  Славик написав:
  stas_rst написав:Як ви з цим порадите боротись, окрім підняття ліміту

У меня вообще 500 грн. Иногда пару раз в день пополняю с ощадного. Кешбек вроде всегда капает, но я особо не слежу за ним.

Они-то может и капают, но не в максимальном размере.
За свои по В5 идет 1% вместо 2% по кредитным.
https://tascombank.ua/files/__umovy_pro ... 5.2019.pdf

Саме тому я й написав про ліміти і проводки. Будь-яке поповнення до фактичного списання по проводці виводить користувача на "свої".
Для прикладу, ви зробили покупку при ліміті у 1000 грн. на суму 800 гривень, по картці відображається "використано 800 грн, залишок 200". А по факту на балансі може бути повна 1000. Тобто 800 грн, які Ви закинули на картку для погашення, потрапляють у "свої", а КБ розраховується уже від суми 1800, поки банк не списав попередню покупку.
Для цього я завжди дивлюсь в банкінгу надпис
Зображення
По ньому я розумію, що на балансі, який враховується як кредитний і на який іде 2% КБ, на конкретний момент знаходиться 907,16 грн. При цьому, баланс картки складає 308,81 грн. з 1 тисячі. Таким чином, поповнивши картку на видимий мінус на 691,19 коп., я вийду на свої із внутрішнім балансом 907,16+691,19=1598,35 , що дає суму 598,35, на яку нараховуватиметься КБ 1%
Написав усе це з власного досвіду для таких же чайників, як і я, бо усі старожили давно це знають і розуміють. Тим паче, на прикладі Вііки ... там ще складніше :)

П.С. тут головна проблема, як при видимому балансі 308,81 проведеться наприклад покупка на 400-500-600 грн ??? врахується реальний внутрішній баланс 907,16 чи термінал не дасть провести суму понад 308,81 ??? і як не вилетіти в теховер ???
stas_rst
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