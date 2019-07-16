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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лип, 2019 20:22
mihasik написав:
Оформил Б5 под акцию, ждём 100грн.
а что за акция 100 грн. ? где почитать подробности ?
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Додано: Вів 16 лип, 2019 20:39
Flamingo написав: stas_rst написав: vollena71 написав:
термінал не дасть провести суму понад 308,81
Дякую. А онлайн-покупка ? забув уточнити у попередньому пості ...
Тоже не даст. У Вас все что выше 308,81 находится в блоке. Заблокированную сумму невозможно использовать для инициации новых оплат. До разблокировки
Дякую
і коротко, якщо можна
за яких вищеописаних умов я можу попасти на ТО ? Цього так і не розумію із системою затриманих списань.
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