а что за акция 100 грн. ? где почитать подробности ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лип, 2019 20:22
Додано: Вів 16 лип, 2019 20:39
Re: ТАСКОМБАНК
Дякую і коротко, якщо можна за яких вищеописаних умов я можу попасти на ТО ? Цього так і не розумію із системою затриманих списань.
Додано: Вів 16 лип, 2019 20:46
Додано: Вів 16 лип, 2019 21:03
Додано: Вів 16 лип, 2019 21:51
При вашей схеме - скорее всего никак. У Вас ведь не Виика (там есть фишка с теховером) и Вы ведь я так понимаю вначале тратите в торговле, потом ждете проведения по счету, а затем погашаете кред.лим. со Сбера и опять тратите. При этой схеме теховер не появится ну никак. Теховер может у вас может произойти лишь теоретически если Вы пополните карту скажем не со сбера, а по р2р с того же Мони и следующая после этого покупка проведется по карт.счету раньше чем реально поступят деньги с Мони (пройдет поступление денег по карт.счету). Или если Вы, извините - сдуру вместо покупки вдруг решите после проведения р2р сразу снять нал (из общения с Вами я понимаю что этого не произойдет, но я как бы просто поясняю ради примера ). То есть другими словами теховер возникнет лишь в случае если проводка по счету по поступлению денег по какой-то из причин проведется по карт.счету позже чем проводка по списанию траты и при этом кредитный лимит будет исчерпан.
Не коротко, но как-то так...
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